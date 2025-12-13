Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố Cao Thanh Bình

13-12-2025

Công an tỉnh Đồng Nai cũng xác định, trước đó, đối tượng Cao Thanh Bình đã từng thực hiện thủ đoạn tương tự với một tiệm vàng trên địa bàn phường Hoà Lợi, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (sinh năm 1985, thường trú xã Trường Long, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 4/9, Bình dùng tên giả là Nguyễn Văn Úc đến tiệm vàng Kim Long (thôn Bàu Ké, xã Đồng Phú) đề nghị cầm cố 2 dây chuyền vàng loại 980, tổng trọng lượng 1,5 lượng, với giá 100 triệu đồng.

Khoảng gần 10h sáng cùng ngày và 18h30 phút ngày 9/9, tiếp tục có hai đối tượng khác đến tiệm vàng này cầm cố thêm các sợi dây chuyền loại 980. Tổng số tiền chủ tiệm vàng đã đưa cho các đối tượng là 165 triệu đồng.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Đến vụ cầm cố thứ ba vào tối 9/9, nghi ngờ sợi dây chuyền là vàng giả, chủ tiệm vàng yêu cầu người này cung cấp căn cước công dân. Đối tượng lập tức bỏ đi. Kiểm tra lại, chủ tiệm vàng phát hiện 3 sợi dây chuyền đã cầm cố trước đó đều là vàng giả nên đã trình báo cơ quan Công an.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM cho thấy, 3 sợi dây chuyền màu vàng trên có 99% thành phần là kim loại Bạc (Ag), tổng giá trị thực chỉ khoảng gần 2 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, Cao Thanh Bình từng thực hiện thủ đoạn tương tự với một tiệm vàng trên địa bàn phường Hoà Lợi, TP.HCM. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ.

Trang Anh

