Bắt giữ tài xế taxi Lê Văn Năm

13-12-2025 - 18:51 PM | Xã hội

Sau khi trả khách, thấy nhà dân ở xã Thường Xuân (Thanh Hóa) có điều kiện, lái xe taxi chờ gia đình đi vắng liền đột nhập đục két sắt trộm tiền, vàng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, khoảng 07 giờ ngày 10/12, Công an xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của gia đình bà Lê Thị T. sinh năm 1975 trú tại thôn 2 xã Thường Xuân về việc bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt trộm cắp 60 triệu đồng tiền mặt và 1 chỉ vàng.

Đối tượng Lê Văn Năm và tang vật vụ án

Nhận được tin báo, Công an xã Thường Xuân đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Với tinh thần trách nhiệm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, chỉ sau 2 ngày khẩn trương rà soát, xác minh, Công an xã Thường Xuân đã đấu tranh làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên là Lê Văn Năm, sinh năm 1983 trú tại thôn Đông Đa 2, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá (là lái xe taxi).

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Năm khai nhận, ngày 08/12 sau khi đưa khách lên xã Thường Xuân, trong lúc đợi khách giải quyết công việc, thấy khu vực này có nhiều hộ gia đình có điều kiện, lại vắng người nên Năm đã nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, sáng 10/12, Năm chạy xe từ xã Lưu Vệ lên xã Thường Xuân và đợi đến khi vợ chồng chủ nhà đi làm thì đột nhập vào nhà đục két lấy trộm tiền, vàng. Được biết, Lê Văn Năm đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an xã Thường Xuân đã bắt giữ đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật vụ án và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Nam An

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

