Tạm giữ hình sự Nguyễn An Bảo Chinh

13-12-2025 - 11:05 AM | Xã hội

Nguyễn An Bảo Chinh bị tạm giữ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Công an tỉnh Quảng Trị ngày 13/12 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn An Bảo Chinh (sinh năm 2007, trú tại Tổ dân phố 5, phường Ba Đồn) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Vụ việc xảy ra khoảng 15h25 ngày 7/12/2025, tại quán Bi-a Sky Billiard Club Cafe ở Tổ dân phố 2, phường Ba Đồn. Theo điều tra ban đầu, Chinh và Phạm Anh Quân (sinh năm 2008, trú cùng Tổ dân phố 5, phường Ba Đồn) đã phát sinh mâu thuẫn cá nhân, dẫn đến xích mích và xô xát, đánh nhau.

Đối tượng Nguyễn An Bảo Chinh - Ảnh: Công an Quảng Trị

Hậu quả của vụ ẩu đả là Chinh bị thương tích nhẹ, còn Quân bị thương nặng, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong vào chiều ngày 8/12/2025.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Công an phường Ba Đồn đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh. Đến ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn An Bảo Chinh.

Theo Trang Anh

