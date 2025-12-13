Choáng ngợp lô hàng cấm trong đường dây xuyên quốc gia giao dịch 1.500 tỷ đồng
13-12-2025 - 08:55 AM |
Xã hội
Chỉ trong 3 tháng, đường dây này đã thực hiện các giao dịch với số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Ảnh: Bộ Công an
Theo Trang Anh
Đời sống & pháp luật
Theo Đời sống & pháp luật
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/choang-ngop-lo-hang-cam-trong-duong-day-xuyen-quoc-gia-giao-dich-1-500-ty-dong-a598569.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM