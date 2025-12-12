Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn lãnh thêm 8 năm tù

Ngày 12/12, TAND TP.HCM tuyên án vụ “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty AIC, Sở GD&ĐT TP.HCM và nhiều đơn vị liên quan, gây thiệt hại ngân sách hơn 145 tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (xét xử vắng mặt do bỏ trốn), cựu Tổng giám đốc Công ty AIC, 8 năm tù. Tổng hợp với 5 bản án trước, bị cáo Nhàn phải chấp hành 30 năm tù.

Ba bị cáo khác bỏ trốn bị tuyên án vắng mặt gồm: Nguyễn Thị Tích (cựu Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng AIC) 5 năm tù; Trần Đăng Tấn (cựu Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM) 4 năm tù; Lê Thanh Thy (cựu Tổng giám đốc SIAC) 3 năm tù.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trước thời điểm bị khởi tố.

Về trách nhiệm dân sự, tòa xác định bị cáo Nhàn điều hành AIC và hệ sinh thái công ty liên quan, nên buộc bị cáo và AIC liên đới bồi thường hơn 145 tỷ đồng. Đến nay, bị cáo Nhàn đã khắc phục 66 tỷ đồng, các bị cáo khác nộp hơn 2 tỷ đồng; AIC và bị cáo Nhàn còn phải bồi thường hơn 75 tỷ đồng.

Các mức án khác: Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Trưởng Ban QLDA 1 AIC) 7 năm tù; tổng hợp các bản án trước buộc chấp hành 26 năm tù; Tạ Hải Anh (cựu TGĐ Công ty Công nghệ cao) 2 năm 6 tháng tù.

Hoàng Ngọc Hồng Phúc (cựu nhân viên AIC): 5 năm tù. Trương Sĩ Hiệp (cựu Giám đốc Công ty Thiết bị Phú Bình) 3 năm tù;

Hồ Tấn Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á) 2 năm tù; Nguyễn Minh Tâm (cựu TGĐ Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á) 2 năm tù treo.

Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) 3 năm tù treo; Lê Hoài Nam ( cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù; Lê Phương Nga (cựu Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM) 2 năm tù treo.

Võ Ngọc Thu (cựu Trưởng phòng GD&ĐT Quận 5 cũ) 3 năm tù treo; Nguyễn Thị Mai Hương (cựu Phó trưởng phòng GD&ĐT Quận 5) 2 năm 6 tháng tù treo; Vũ Quốc Cường (cựu chuyên viên Phòng GD&ĐT Quận 5) 2 năm 6 tháng tù.

HĐXX nhận định, từ năm 2011- 2017, bị cáo Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo hệ sinh thái AIC thông thầu, gian lận để trúng 131 gói thầu giáo dục (gây thiệt hại hơn 142 tỷ đồng) và 40 gói thầu y tế (thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng).

Quá trình trúng thầu có sự tiếp tay của lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM và nhiều cán bộ Phòng GD&ĐT quận 5, thông qua việc phê duyệt, thẩm định sai quy định, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện để AIC trục lợi.

Hành vi của các bị cáo bị đánh giá vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu 2005, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách và làm méo mó tính minh bạch, cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Các bị cáo tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Theo HĐXX, bốn bị cáo gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Tích, Trần Đăng Tấn và Lê Thanh Thy đã xuất cảnh ra nước ngoài trước thời điểm khởi tố. Dù cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã và gửi thư kêu gọi ra đầu thú, nhưng các bị cáo này vẫn không trình diện.

Tòa nhận định việc cơ quan điều tra xác định các bị cáo bỏ trốn là đúng quy định. Sự vắng mặt của họ đồng nghĩa với việc tự từ bỏ quyền tham gia tố tụng tại phiên xét xử. Dù không có mặt, các bị cáo đều có luật sư bào chữa và HĐXX khẳng định điều này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AIC (đang bị truy nã) - bị xác định là chủ mưu, chỉ đạo lập nhóm công ty “quân xanh” tham gia đấu thầu. Hồ sơ của các doanh nghiệp “quân xanh” được AIC chuẩn bị trước, cố ý để thiếu tiêu chí hoặc đẩy giá lên cao nhằm bị loại. Ngoài ra, AIC còn chỉnh sửa báo cáo tài chính, nâng khống chỉ tiêu để hợp thức hóa điều kiện trúng thầu.

Bằng các thủ đoạn này, AIC trúng 230 gói thầu tại TP.HCM, gồm 134 gói về giáo dục, 94 gói về y tế và 2 gói môi trường. Riêng 171 gói thầu gây thiệt hại 145 tỷ đồng.

Đối với 134 gói trong lĩnh vực giáo dục, ông Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, ông Lê Hoài Nam (cựu Phó Giám đốc Sở) và bà Lê Phương Nga (cựu Chánh văn phòng Sở) cùng một số lãnh đạo, cán bộ Phòng GD&ĐT Quận 5 cũ bị cáo buộc không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu. 131 gói thầu trong số này gây thiệt hại 142 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định trước khi triển khai đấu thầu, bà Hoàng Thị Thúy Nga (cấp dưới bà Nhàn) đã liên hệ và gặp gỡ lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, tặng quà và giới thiệu mình là đầu mối của AIC.

Ông Lê Hồng Sơn bị cáo buộc ký nhiều văn bản tham mưu để UBND TP.HCM chỉ đạo giao các phòng GD&ĐT (vốn không đủ năng lực, kinh nghiệm và chứng chỉ đấu thầu) làm chủ đầu tư. Với các gói thầu do Sở làm chủ đầu tư, ông Sơn bị cho là ký chỉ định thầu, định giá và tư vấn trái quy định, khiến Nhà nước thiệt hại 763 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của ông Sơn, Phòng GD&ĐT Quận 5 (cũ) thí điểm mua sắm thiết bị của AIC. Dù chưa có kết quả đấu thầu, chuyên viên phòng vẫn phối hợp nhận hồ sơ, dữ liệu do nhân viên AIC gửi qua email. Gói thầu này gây thiệt hại 4,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, các phòng giáo dục khác được yêu cầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp dựa trên giá, chủng loại thiết bị mà quận 5 đã thực hiện. Ông Sơn cũng tham mưu mở rộng chủ đầu tư sang các trường THPT (không đủ điều kiện đấu thầu), đề xuất tăng số lượng thiết bị, dẫn đến thêm nhiều sai phạm.

Công tố cáo buộc ông Sơn phải chịu trách nhiệm đối với 129 gói thầu do phòng GD&ĐT của 23 quận, huyện trước đây và 89 trường THPT làm chủ đầu tư, với tổng thiệt hại hơn 137 tỷ đồng.

Ông Lê Hoài Nam, với vai trò cấp phó, bị cáo buộc ban hành văn bản hướng dẫn 89 trường THPT thực hiện mua sắm trực tiếp. Ông Nam phải chịu trách nhiệm về số tiền thiệt hại 28,71 tỷ đồng.

Từ các hành vi sai phạm, ông Sơn, ông Nam cùng nhiều bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.