Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

12-12-2025 - 13:59 PM | Xã hội

Nghị quyết mới quy định cụ thể mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, trong đó quy định mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.

Về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Nghị quyết nêu rõ: Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì không phải xác định giá đất, tính tiền và không cần làm thủ tục đề nghị miễn (trừ trường hợp được miễn theo thời hạn).

Trường hợp được giảm tiền thuê đất hằng năm theo quy định của Chính phủ thì không cần làm thủ tục đề nghị giảm.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất, người dân phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một lần cho thời gian còn lại, tính theo chênh lệch giữa loại đất sau và trước khi chuyển mục đích.

Trong đó, đối với đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp trong cùng thửa có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thì tính tiền sử dụng đất theo mức thu:

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở - Ảnh 1.

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở - Ảnh 2.

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở - Ảnh 3.

Nghị quyết cũng bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận, tách, hợp thửa và quản lý dữ liệu đất đai. Các trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đã có giấy tờ đất hợp pháp sẽ thực hiện đăng ký biến động.

Việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chỉ cần cập nhật vào cơ sở dữ liệu, không phải xác nhận lại trên Giấy chứng nhận.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cấp từ ngày 15/10/1993 trở lại đây sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 3 Điều 137 Luật Đất đai.

Khi tách hoặc hợp thửa, thửa đất phải có lối đi kết nối đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua để kết nối với đường giao thông công cộng. Nếu người sử dụng đất tự dành một phần diện tích làm lối đi, thì không bắt buộc phải chuyển mục đích sử dụng phần đất đó.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 độ tuổi bắt buộc đổi CCCD gấp trong năm 2025, chậm trễ sẽ bị phạt tiền và "đóng băng" tài khoản ngân hàng

3 độ tuổi bắt buộc đổi CCCD gấp trong năm 2025, chậm trễ sẽ bị phạt tiền và "đóng băng" tài khoản ngân hàng Nổi bật

Vì sao người đàn ông đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới?

Vì sao người đàn ông đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới? Nổi bật

Có tách khẩu được khi chủ hộ không đồng ý: Quy định khiến nhiều người ngã ngửa

Có tách khẩu được khi chủ hộ không đồng ý: Quy định khiến nhiều người ngã ngửa

13:15 , 12/12/2025
Danh sách số điện thoại tuyệt đối không nghe, không gọi video Zalo để tránh bẫy lừa đảo "thổi bay" tài khoản ngân hàng

Danh sách số điện thoại tuyệt đối không nghe, không gọi video Zalo để tránh bẫy lừa đảo "thổi bay" tài khoản ngân hàng

12:16 , 12/12/2025
Tài khoản bất ngờ nhận 330 triệu "từ trên trời rơi xuống", người đàn ông lập tức báo công an

Tài khoản bất ngờ nhận 330 triệu "từ trên trời rơi xuống", người đàn ông lập tức báo công an

11:32 , 12/12/2025
Bộ Công an truy nã đặc biệt Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch Công ty NhoNho

Bộ Công an truy nã đặc biệt Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch Công ty NhoNho

11:07 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên