Bắt Ỏng Pỉa Chứ
Bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết bắt giữ Ỏng Pỉa Chứ là nghi phạm gây ra vụ cướp giật tài sản với thiếu nữ ở dưới chân cầu Công Lý (phường Xuân Hòa, TP.HCM).
- 11-12-2025Chân dung Bùi Thu Huyền đang bị truy nã
- 11-12-2025Bắt Trần Thị Hương và nhiều phụ nữ, công an ra cảnh báo nóng
- 11-12-2025Công an Ninh Bình truy nã đặc biệt thanh niên 18 tuổi
- 11-12-2025Bắt tạm giam "Tổng giám đốc" Nguyễn Văn Điệp
Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tạm giữ Ỏng Pỉa Chứ (SN 1995, ngụ tỉnh Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.
Trước đó, khoảng 11h30 ngày 9/12, Ỏng Pỉa Chứ lái xe máy mang BKS: 50N1 - 438.31 chạy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM) thì phát hiện V.T.G. (SN 2009) đi xe đạp điện chạy cùng chiều có để chiếc điện thoại hiệu iPhone 14 Promax màu tím ở hộc xe bên tay trái.
Lúc này, Ỏng Pỉa Chứ nảy sinh ý định cướp giật chiếc điện thoại này. Ỏng Pỉa Chứ lái xe chạy phía sau xe của G. đến chân cầu Công Lý rồi chạy rẽ phải vào bên hông cầu.
Khi G. rẽ trái xuống chân cầu Công Lý đường Hoàng Sa thì Ỏng Pỉa Chứ thấy đường vắng nên lái xe áp sát rồi giật chiếc điện thoại và tẩu thoát. Bị cướp, G. hoảng loạn và sau khi bình tĩnh, nạn nhân đã đến Công an phường trình báo.
Nhận tin, Công an phường Xuân Hòa đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM tiến hành truy xét đối tượng. Khoảng 8h30 ngày 10/12, Công an đã bắt giữ được Ỏng Pỉa Chứ và thu hồi tang vật. Tại cơ quan Công an, nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Đời sống và pháp luật