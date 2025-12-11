Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam "Tổng giám đốc" Nguyễn Văn Điệp

11-12-2025 - 08:47 AM | Xã hội

Nguyễn Văn Điệp tự giới thiệu mình là Tổng giám đốc Công ty Pacific Group nhưng thực chất là giả.

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, trú phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 01/11/2024, Phòng CSHS tiếp nhận tố giác tội phạm của ông L.V.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) và ông T.Đ.T (trú phường Đông Thanh, TP Đông Hà, Quảng Trị) về việc bị một nhóm người chiếm đoạt tổng cộng 1,85 tỷ đồng thông qua môi giới gói thầu xây dựng Dự án Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi tại Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Quá trình điều tra xác định: Điệp đã sử dụng thủ đoạn gian dối, mạo nhận chức vụ, tự ý ký hợp đồng, khiến các doanh nghiệp tin tưởng nộp tiền “trích thưởng” hợp đồng.

Bắt tạm giam "Tổng giám đốc" Nguyễn Văn Điệp - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Điệp khi bị bắt. Ảnh: CA Đà Nẵng

Cụ thể, từ tháng 7/2021, khi các doanh nghiệp đang xúc tiến mua lại dự án, Nguyễn Văn Điệp đã nắm bắt thông tin, tự giới thiệu mình là Tổng giám đốc Công ty Pacific Group, có quyền đại diện ký kết và giao thầu.

Sau đó, Điệp thông qua Nguyễn Vân Thạnh tiếp cận các doanh nghiệp đang có nhu cầu thi công, yêu cầu chi “hoa hồng” để được nhận thầu. Tin tưởng vào lời giới thiệu và các hợp đồng Điệp tự ý ký kết, ông H và ông T đã chuyển tổng cộng 1,85 tỷ đồng để “bảo đảm” việc nhận thầu.

Tuy nhiên, toàn bộ hợp đồng đều không có giá trị pháp lý. Trong số tiền này, Điệp trực tiếp chiếm đoạt 1,15 tỷ, phần còn lại nhóm môi giới chia nhau. Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

