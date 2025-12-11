Truy tìm Thái Thị Thu Hà 31 tuổi

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, qua Phòng Cảnh sát kinh tế, đã phát đi thông báo truy tìm Thái Thị Thu Hà (sinh năm 1994, trú tổ 44, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Theo Công an TP Đà Nẵng, Thu Hà là người bị tố giác liên quan đến vụ việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn phường Thanh Khê. Theo nội dung tố giác, hành vi này diễn ra trong khoảng thời gian kéo dài từ tháng 2/2022 đến tháng 1/2023.

Quyết định truy tìm người - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Cơ quan điều tra xác định bà Hà liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền bán hàng của một cửa hàng kinh doanh online trên mạng. Vụ việc được xác minh để giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức nếu biết thông tin hoặc nơi ở hiện nay của Thái Thị Thu Hà, khẩn trương thông báo về địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Trần Xuân Hoà qua số điện thoại 0902.395.263 để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.