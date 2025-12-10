Xuất hiện chiêu lừa đảo mới qua mạng "Shipper xin Zalo để gửi ảnh đơn hàng"

Thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm online của nhiều người tăng mạnh bởi liên tụng có những đợt khuyến mại lớn. Tuy nhiên từ đây, các hoạt động lừa đảo mua sắm trực tuyến cũng ngày càng biến tướng. Thủ đoạn “đào lửa” tinh vi, kịch bản được đổi mới liên tục, đánh trúng “tâm lý” người mua hàng khiến không ít người “đứng ngồi không yên.

Mới đây trên MXH TikTok, nhiều tài khoản đã lên tiếng cảnh báo về một chiêu thức lừa đảo mới liên quan đến shipper, mua hàng thanh toán chuyển khoản trước và nền tảng Zalo.

Nhiều bạn trẻ cho hay trước đây, đã từng biết đến những trường hợp bị lừa chuyển khoản tiền khi không thanh toán tiền mua hàng qua mạng trước. Tuy nhiên hiện tại, dù đã “chắc cú” thì hội “đào lửa” vẫn nghĩ ra chiêu trò mới nhằm dụ những người nhẹ dạ, cả tin mắc bẫy.

Theo đó, khi gần ngày nhận hàng, nhiều người sẽ nhận được cuộc gọi tự xưng là người giao hàng (shipper), thông báo và xin xác nhận món đồ. Sau đó, những shipper giả mạo này sẽ đưa ra các lý do để thuyết phục người mua hàng kết bạn với mình qua Zalo.

Nhiều bạn trẻ lên tiếng cảnh báo về chiêu trò lừa đảo online mới (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi kết bạn trên Zalo, shipper giả mạo sẽ chụp hình ảnh đơn hàng, sau đó gọi video để bắt đầu kịch bản “thao túng”. Qua video, phía bên kia màn hình sẽ có sự xuất hiện của một người mặc trang phục giả mạo cơ quan chức năng, thông báo người shipper giao hàng đã bị bắt vì nghi vấn giao hàng không hợp pháp.

Kèm theo những câu từ mang tính “đe doạ”, một số bên “đào lửa” sẽ tiếp tục quay đến các thùng hàng, cho rằng trên những gói hàng đó có tên của người mua hàng và khẳng định món hàng này là chất cấm. Cách làm này đánh vào tâm lý lo sợ của những người đang bị lừa, khi phía giả mạo liên tục đưa ra những thông tin dồn dập, nghiêm trọng để thêm phần kịch tính.

Sau khi kết bạn Zalo, đầu dây bên kia sẽ gọi video, thông báo người giao hàng bị bắt vì nghi ngờ giao hàng không hợp pháp (Ảnh chụp màn hình)

Hội "đào lửa" giả mạo cơ quan chức năng, liên tục thông báo người mua hàng liên quan đến mua bán hàng hoá có chất cấm, đánh vào tâm lý gây hoang mang, lo sợ (Ảnh chụp màn hinh)

Không ít netizen cho rằng, nếu là người trẻ nghe máy, đến đây cũng đã có thể phát hiện ra kịch bản lừa đảo. Bởi thông thường, cơ quan chức năng không làm việc qua hình thức gọi điện trực tuyến, đặc biệt là qua các nền tảng mạng xã hội. Do đó, nhiều người bày tỏ chỉ cần bình tĩnh xử lý, hoặc đơn giản là cúp máy, không làm theo bất cứ yêu cầu nào từ phía những kẻ lừa đảo, sẽ đảm bảo được an toàn.

Song, điều khiến các bạn trẻ lo lắng đó chính là có thể người thân của mình như ông bà, bố mẹ, những người lớn tuổi, không rành về công nghệ chắc chắn rất dễ bị “sập bẫy”. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng bày tỏ càng ngày các chiêu trò lừa đảo càng tinh vi, nếu trong vài giây mất cảnh giác rất dễ bị đánh lừa và có thể gây ra những thiệt hại liên quan đến tiền bạc, tài sản.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Đúng rồi, trường hợp này mình cũng đã từng gặp. Dù đã cài đặt app để cảnh báo cuộc gọi lừa đảo nhưng số điện thoại họ dùng như số bình thường, không có gì khả nghi. Cho đến khi cố dồn ép mình kết bạn Zalo, mình mới nghi ngờ và chặn luôn, không làm các bước tiếp theo”. - “Với người trẻ như chúng mình thì nghe đoạn kết bạn qua nền tảng khác là thấy sai sai rồi. Vì shipper bình thường không ai như vậy cả. Hơn nữa, hầu như đặt hàng online các sàn thương mại, đều có những bạn giao hàng quen theo khu vực, họ đều làm đúng nhiệm vụ chứ không yêu cầu khách như này bao giờ nên mình sẽ nhận ra ngay. Cơ mà với người lớn tuổi thì cũng đáng lo thật”. - “Hồi trước thì lừa đảo với những ai chưa chuyển khoản trước. Giờ đã “chắc cú” như vậy rồi mà chúng vẫn nghĩ ra kịch bản thao túng khác! Bức xúc thật mà không biết làm sao!”. - “Có một nguyên tắc mình nghĩ mọi người nên nhớ và chia sẻ cho cả người thân, đó chính là cơ quan chức năng không ai làm việc qua điện thoại, gọi video như vậy cả. Nên cứ giữ thái độ bình tĩnh, không cần lo sợ. Ngoài ra nếu tốt nhất thì nên cố gắng hạn chế để lộ gương mặt của mình nhé mọi người”. - “Mẹ mình cũng mới bị y chang, cũng đã kết bạn Zalo rồi. Nhưng khi họ gọi điện, mẹ mình lại đang bận không nghe máy nên may quá, không bị lừa gì cả. Sau đó khi mình kiểm tra lại thì tài khoản đó cũng vô hiệu hoá luôn”.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra nhiều tỉnh, thành đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo liên quan đến việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc kết bạn Zalo, giới thiệu việc làm hoặc “hỗ trợ vận chuyển hàng, xác nhận đơn” trên một website có giao diện giống sàn thương mại điện tử.

Sau khi đăng ký tài khoản, nạn nhân được yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn để hoàn thành từng nhiệm vụ. Đối tượng khẳng định toàn bộ số tiền sẽ được hoàn lại kèm hoa hồng. Ngoài ra, cũng nhiều vụ lừa đảo online với hình thức tương tự cũng đã được phía cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo.

Theo thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết những bẫy lừa trên các nền tảng mua sắm trực tuyến thường bắt đầu từ những hành động rất nhỏ: một cú click, một mã QR, một cuộc gọi video... Chỉ vài giây mất cảnh giác, mọi người có thể mất dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thậm chí là toàn bộ tài chính.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia khuyến cáo, để mua sắm an toàn, mỗi người cần nắm nguyên tắc cơ bản, kiểm tra nguồn bán hàng. Ưu tiên mua hàng trên website chính thức của sàn thương mại điện tử có đánh dấu xác thực; với website lạ, cần kiểm tra thông tin doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại; tra cứu đánh giá người mua. Nếu nghi ngờ, tìm tên trang trên công cụ tìm kiếm kèm từ “lừa đảo”, “scam”.

Không cung cấp thông tin nhạy cảm qua đường link lạ. Tuyệt đối không nhập số thẻ, mã OTP, mật khẩu vào các đường link nhận qua tin nhắn, email hoặc chat không chính thức, bởi ngân hàng và sàn không bao giờ yêu cầu mã OTP dưới dạng “xác nhận hoàn tiền” qua link.

Kiểm tra dấu hiệu giao dịch giả mạo. Việc các chương trình khuyến mãi “giá sốc” kèm yêu cầu chuyển khoản trước qua tài khoản cá nhân là dấu hiệu cho thấy có thể có hành vi lừa đảo. Người tiêu dùng nên chọn thanh toán qua cổng của sàn, ví điện tử có bảo hiểm người dùng hoặc chọn “thanh toán khi nhận hàng” nếu có.