Thông tin mới về tin nhắn trên Zalo tất cả người dân cần biết

Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những lời chào mời dịch vụ “theo dõi Zalo vợ/chồng” hay “đọc trộm tin nhắn người yêu từ xa”. Những nội dung này thu hút không ít sự chú ý vì đánh vào tâm lý nghi ngờ, tò mò của nhiều người. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là cả một thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt dữ liệu và tài sản của nạn nhân.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đồng Tháp, chị V (ngụ TP. Hồng Ngự, Đồng Tháp) từng suýt trở thành nạn nhân. Sau khi xem một tài khoản TikTok quảng cáo dịch vụ “xem trộm Zalo vợ/chồng”, chị V đã liên hệ thử. Đối tượng lập tức kết bạn Zalo và khẳng định có thể giúp chị đọc toàn bộ tin nhắn của người khác “vĩnh viễn”, chỉ cần cung cấp số điện thoại. Giá cho gói dịch vụ là 800.000 đồng.

Mọi lời mời gọi “xem trộm Zalo”, “đọc tin nhắn từ xa” đều là thủ đoạn nhằm chiếm đoạt thông tin và tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh để sự tò mò dẫn tới những rủi ro không đáng có.

Đáng chú ý, kẻ lừa đảo không thực hiện bất kỳ thao tác kỹ thuật nào mà chỉ gửi cho chị V một mã QR, yêu cầu quét để “kích hoạt dịch vụ”. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị V đã từ chối quét mã và dừng trao đổi. Nhờ đó, chị tránh được nguy cơ bị cài mã độc và mất thông tin.

Theo lực lượng chức năng, những mã QR mà các đối tượng gửi không hề có khả năng “mở khóa tin nhắn Zalo” như quảng cáo. Thực chất, chúng chứa mã độc hoặc dẫn đến các ứng dụng giả mạo. Nếu người dùng quét hoặc cài đặt theo hướng dẫn, kẻ gian có thể:

- Thu thập toàn bộ dữ liệu cá nhân như danh bạ, hình ảnh, tin nhắn.

- Chiếm đoạt tài khoản Zalo, Facebook và thậm chí truy cập vào tài khoản ngân hàng.

- Theo dõi hoạt động của điện thoại, nghe lén, định vị hoặc điều khiển thiết bị từ xa.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đưa ra hai khuyến cáo quan trọng:

1. Không quét mã QR lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Đặc biệt là những ứng dụng hứa hẹn “theo dõi từ xa”, “xem tin nhắn bí mật”, “định vị người thân”… Đây là những mồi nhử phổ biến để cài mã độc.

2. Không tồn tại dịch vụ đọc trộm tin nhắn Zalo. Zalo áp dụng cơ chế bảo mật độc lập, không một tổ chức, nhà mạng hay cá nhân nào có thể đọc tin nhắn chỉ bằng số điện thoại. Muốn truy cập tin nhắn, bắt buộc phải đăng nhập tài khoản hoặc có quyền sử dụng thiết bị của chủ sở hữu.