Công an cảnh báo khẩn liên quan đến Bảo hiểm xã hội của người dân

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên BHXH để lừa đảo

Ngày 26/11, Công an TP Hà Nội cho biết thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện các trường hợp người dân bị các đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện cho người dân yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước, mã số bảo hiểm xã hội, số tài khoản ngân hàng… với lý do phục vụ “tích hợp thẻ bảo hiểm y tế”, “chi trả chế độ hưu trí” hoặc “cập nhật ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số”.

Sau đó, các đối tượng sẽ gợi ý người dân truy cập các đường link, app giả mạo có giao diện giống với trang web chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Khi truy cập các trang web, app giả mạo này người dân sẽ chiếm đoạt tài khoản ngân hàng hoặc có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn của các cuộc gọi tự xưng cán bộ bảo hiểm xã hội. Khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, người dân cần liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc thông qua các kênh chính thức như:

- Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn

- Ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

- Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.9068

Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu giả mạo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an hoặc gần nhất để được giải quyết kịp thời.

Công an Đắk Lắk cảnh báo về hành vi giả mạo cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 26/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được phản ánh của người dân về việc có số điện thoại lạ, tài khoản mạng xã hội hoặc giả danh tổng đài của BHXH Việt Nam để liên hệ với người dân thông báo rằng:

Người dân có hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vi phạm hoặc đang có khoản tiền cần hoàn trả, trợ cấp cần nhận, sau đó yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng hoặc truy cập vào đường link giả mạo để nhận tiền hoặc xác minh thông tin. Nhiều trường hợp, khi người dân làm theo hướng dẫn, toàn bộ số tiền trong tài khoản bị chiếm đoạt hoặc thông tin cá nhân bị sử dụng cho mụch đích phạm tội khác.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh, phối hợp, trao đổi với BHXH tỉnh Đắk Lắk và khẳng định: hành vi của các đối tượng trên là thủ đoạn nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội không bao giờ yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền qua điện thoại, mạng xã hội. Mọi thông tin, thủ tục liên quan đến BHXH đều được thực hiện trực tiếp tại cơ quan hoặc qua các kênh chính thức của BHXH Việt Nam.

Để phòng ngừa tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo, Phòng Cảnh sát kinh tế thông báo đến người lao động, người dân trên địa bàn về các kênh cung cấp thông tin chính thức về chính sách BHXH, BHYT của BHXH tỉnh Đắk Lắk gồm:

- Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh Đắk Lắk: https://daklak.baohiemxahoi.gov.vn/

- Trang Fanpage BHXH tỉnh Đắk Lắk: BHXH tỉnh Đắk Lắk chỉ có 1 trang Fanpage đã được cấp tích xanh của Facebook tại địa chỉ: https://www.facebook/bhxhdaklak

- Trang Zalo OA BHXH tỉnh Đắk Lắk: https://zalo.me/2723245477455487795

- Số điện thoại tư vấn, hỗ trợ của BHXH tỉnh Đắk Lắk: 02622.229.799



