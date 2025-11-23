Công an cảnh báo người dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin cá nhân sau lên mạng xã hội

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Công an phường Thục Phán gần đây đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo công nghệ cao, trong đó các đối tượng giả danh công an để dựng kịch bản “bắt cóc online” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Loại tội phạm này liên tục sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi. Chúng thường mạo danh cán bộ công an, viện kiểm sát, gọi điện hoặc video call cho người dân, dùng hình ảnh và giọng nói giả lập để thông báo người thân “bị bắt cóc” hoặc “bị bắt vì liên quan đến ma túy, rửa tiền”. Từ đó, chúng yêu cầu gia đình chuyển tiền gấp để “chuộc người” hoặc “giải quyết vụ án”.

Người dân được khuyên hạn chế đăng tải những thông tin cá nhân này lên mạng xã hội để tránh bị kẻ gian lợi dụng. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 31/10, một người dân trên địa bàn nhận được cuộc gọi video từ một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Người này bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để “xác minh vụ án”. Đối tượng còn ép nạn nhân phải đến khu vực vắng vẻ và đe dọa sẽ khởi tố nếu không làm theo yêu cầu.

Nhận tin báo, Công an phường Thục Phán xác định đây là dấu hiệu lừa đảo. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn nạn nhân giữ bình tĩnh, từ chối mọi yêu cầu của đối tượng và tiến hành xác minh. Kết quả cho thấy không có bất kỳ vụ việc nào liên quan đến công dân này như nội dung đối tượng đã nêu.

Nhờ phát hiện sớm và xử lý kịp thời, lực lượng Công an đã ngăn chặn âm mưu chiếm đoạt tài sản, đồng thời chặn đứng kịch bản “bắt cóc online” mà nhóm lừa đảo chuẩn bị thực hiện. Sự vào cuộc nhanh chóng đã giúp bảo đảm an toàn tài sản và tinh thần cho người dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Từ vụ việc trên, Công an phường Thục Phán khuyến cáo người dân không tin tưởng các cuộc gọi, tin nhắn từ người tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân. Người dân cũng được khuyên hạn chế đăng tải thông tin cá nhân, số căn cước, tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.