Bộ Công an cảnh báo khẩn: 100 can axit đang bị cuốn trôi thất lạc

20-11-2025 - 16:30 PM | Xã hội

Bộ Công an đề nghị người dân tuyệt đối không mở nắp những can axit này nếu bắt gặp.

14h30 ngày 20/11, Bộ Công an đã phát đi cảnh báo khẩn cấp: Hiện nay, do tình hình mưa lũ phức tạp, nhà máy đường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã bị cuốn trôi 100 can axít Sunfuric với đặc điểm: thùng 20L, màu xanh và xám. 

Bộ Công an cảnh báo khẩn: 100 can axit đang bị cuốn trôi thất lạc- Ảnh 1.
Bộ Công an cảnh báo khẩn: 100 can axit đang bị cuốn trôi thất lạc- Ảnh 2.

Hình ảnh do Bộ Công an cung cấp.

Được biết, axit Sunfuric H2SO4 được biết đến là một trong ba loại axit vô cơ mạnh, có khả năng gây sát thương nghiêm trọng khi tiếp xúc với cơ thể người. Với tính chất oxi hóa mạnh, axit này có khả năng phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ... từ bên ngoài vào bên trong bằng cách đông vón protein của cơ thể. Gần như mọi bộ phận của cơ thể khi tiếp xúc trực tiếp với Axit Sunfuric đều dễ bị tổn thương và để lại di chứng nghiêm trọng.

Vì vậy Bộ Công an đề nghị người dân nhặt được không tự ý mở nắp và thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để xử lý.

Trong những ngày vừa qua, mưa lũ ở miền Trung diễn biến phức tạp khi hàng loạt kỷ lục về mực nước bị phá vỡ. Nước lũ dồn về dâng cao nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà, hàng chục nghìn người mất chỗ ở phải di tản, thiệt hại bước đầu chưa thể thống kê.

Tại Tuy Hòa 2 ngày qua có mưa to đến rất to, thêm vào đó, các thủy điện trên bậc thang sông Ba xả lũ lưu lượng cực lớn đã khiến đô thị từng là tỉnh lỵ Phú Yên cũ này bắt đầu ngập nước từ sáng 19/11.

Đáng chú ý, mưa lũ lớn khiến toàn bộ tuyến đường vào sân bay Tuy Hòa ở Đắk Lắk bị cô lập, thiết bị hàng không ngập sâu và mất điện, buộc Cục Hàng không Việt Nam phải tạm đóng cửa sân bay trong hôm nay (20/11).

 

 

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

