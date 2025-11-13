Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an cảnh báo người dân gỡ ngay ứng dụng sau trước khi bị mất sạch tiền

13-11-2025 - 18:22 PM | Xã hội

Ứng dụng chứa mã độc này được giới thiệu trên một số nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok...

Gần đây, Công an tỉnh Hưng Yên phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều ứng dụng mang tên quản lý gia đình, định vị người thân hay đọc trộm tin nhắn được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Phía sau những lời giới thiệu hấp dẫn đó là các phần mềm gián điệp chứa mã độc có thể âm thầm chiếm đoạt dữ liệu và tài sản của người dùng.

Cụ thể, nhiều tài khoản trên Facebook, TikTok… đã đăng quảng cáo các ứng dụng mang tên “Phần mềm quản lý gia đình”, “App định vị người thân”, “Ứng dụng đọc tin nhắn của chồng/vợ”, “Theo dõi người yêu”… Kèm theo đó là hình ảnh, video minh họa bắt mắt cùng lời hứa cho phép người dùng giám sát, theo dõi hay đọc trộm thông tin của người khác.

Ứng dụng chứa mã độc này được giới thiệu trên một số nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok...

Thực chất, đây là các ứng dụng gián điệp hoặc phần mềm cài cắm mã độc. Khi người dùng tải về và cài đặt, thiết bị có thể bị thu thập dữ liệu cá nhân, danh bạ, tin nhắn, tài khoản mạng xã hội và cả thông tin ngân hàng. Từ những dữ liệu này, kẻ xấu có thể theo dõi vị trí, nghe lén, quay lén hoặc chiếm quyền điều khiển thiết bị, từ đó thực hiện tống tiền, lừa đảo hay phát tán thông tin nhạy cảm.

Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh việc sử dụng, phát tán hay kinh doanh phần mềm nghe lén, theo dõi, xâm nhập trái phép thiết bị của người khác là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự theo Điều 289 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Tránh tải hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những ứng dụng được quảng cáo có khả năng theo dõi hay đọc trộm dữ liệu.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ ứng dụng, website hoặc đường link lạ.

- Thường xuyên cập nhật phần mềm bảo mật và chỉ cài ứng dụng từ các kho chính thống như Google Play hoặc App Store.

- Khi phát hiện tài khoản hoặc trang mạng xã hội quảng cáo ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

