Bắt Nguyễn Anh Dũng, công an cảnh báo tới các chủ xe ô tô khi mua bảo hiểm tự nguyện

25-11-2025 - 14:59 PM | Xã hội

Nguyễn Anh Dũng là đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 48 triệu đồng của 3 bị hại bằng hình thức mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô.

Ngày 17/11 vừa qua, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an phường Vũ Phúc đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an phường Vũ Phúc phát hiện đối tượng Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1992, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên thường xuyên xuất hiện trên địa bàn phường Vũ Phúc, có biểu hiện nghi vấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã phát hiện Nguyễn Anh Dũng có hành vi mời các chủ xe ô tô mua bảo hiểm tự nguyện cho xe ô tô cá nhân, sau khi chủ xe chuyển tiền cho Dũng thì Dũng sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân và không mua bảo hiểm cho xe ô tô như thoả thuận. 

Bằng thủ đoạn trên, Dũng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 3 người dân trên địa bàn phường Vũ Phúc.

Bắt Nguyễn Anh Dũng, công an cảnh báo tới các chủ xe ô tô khi mua bảo hiểm tự nguyện- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Anh Dũng làm việc tại Công an phường (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 11/11, Công an phường Vũ Phúc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô với tổng số tiền của 3 bị hại là gần 48 triệu đồng. 

Hiện, Công an phường tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án đối với các bị hại trên các địa bàn khác. 

Công an phường Vũ Phúc thông báo ai là nạn nhân của Nguyễn Anh Dũng, liên hệ với Công an phường Vũ Phúc để được hướng dẫn giải quyết. 

Từ vụ việc trên, Công an phường Vũ Phúc khuyến cáo người dân:

Bắt Nguyễn Anh Dũng, công an cảnh báo tới các chủ xe ô tô khi mua bảo hiểm tự nguyện- Ảnh 2.

Những trường hợp chủ xe chưa mua bảo hiểm tự nguyện, sau khi xe xảy ra tai nạn hợp thức hoá hồ sơ để được hưởng bảo hiểm đều là những hành vi vi phạm pháp luật.

Bắt Nguyễn Anh Dũng, công an cảnh báo tới các chủ xe ô tô khi mua bảo hiểm tự nguyện- Ảnh 3.

Trước khi mua bảo hiểm người dân cần kiểm tra kỹ thông tin nêu trên.

Bắt Nguyễn Anh Dũng, công an cảnh báo tới các chủ xe ô tô khi mua bảo hiểm tự nguyện- Ảnh 4.

Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo cần liên hệ Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.



Theo Duy Anh

