Vợ đuổi chồng ra khỏi nhà, bị phạt đến 10 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai

08-12-2025 - 09:34 AM | Xã hội

Điều 45 Nghị định 282/2025 có quy định xử phạt về hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Vợ đuổi chồng ra khỏi nhà, bị phạt đến 10 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai (Ảnh minh họa)

Ngày 30/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP (thay thế Nghị định 144/2021) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Điều 45 Nghị định 282/2025 có quy định xử phạt về hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa xâm hại sức khỏe, tính mạng để cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình để cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên đuổi chồng ra khỏi nhà thì vợ có thể bị phạt tiền như sau:

- Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 45 Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

- 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa xâm hại sức khỏe, tính mạng để cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.

- 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình để cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.

Do đó, kể từ ngày 15/12/2025 thì khi người vợ có hành vi đuổi chồng ra khỏi nhà thì người vợ có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng tùy theo từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Điều 45 Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Đồng thời, người vợ còn bị buộc phải xin lỗi công khai nếu người chồng có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng.


Ngọc Anh/VTC News

