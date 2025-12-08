Bầu trời Hà Nội mù mịt, mắt cay xè trong đêm ô nhiễm nhất thế giới

Theo dữ liệu từ IQAir, lúc 18h30, chỉ số AQI tại Hà Nội chạm 231, đưa thành phố lên vị trí ô nhiễm nhất thế giới tại thời điểm ghi nhận. Nồng độ bụi PM2.5 vượt xa mọi ngưỡng an toàn, cao gấp 35 lần giới hạn WHO, tạo nên khung cảnh vừa lạ lẫm vừa đáng lo ngại trong chính đời sống thường ngày của người dân Thủ đô.