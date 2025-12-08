Bầu trời Hà Nội mù mịt, mắt cay xè trong đêm ô nhiễm nhất thế giới
Từ tối 7/12, bầu trời Hà Nội mờ đục, người dân cảm nhận rõ sự ngột ngạt, cay mắt, khó thở khi ra đường. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Thủ đô đã liên tục tăng, đỉnh điểm chạm ngưỡng 231 (mức rất có hại), đưa Hà Nội lên vị trí ô nhiễm nhất thế giới.
Video: Bầu trời Hà Nội mù mịt trong bụi mịn tối 7/12
Theo ghi nhận lúc 18h30, chỉ số chất lượng không khí (AQI) toàn thành phố chạm 231, nồng độ bụi mịn PM2.5 đạt 174 µg/m³, cao gấp 35 lần khuyến cáo thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Lớp bụi lơ lửng khiến mặt đất chìm trong sắc trắng xám, ánh đèn đường mờ nhòe và các tòa nhà cách vài trăm mét gần như biến mất khỏi tầm nhìn.
Trên những tuyến đường gom chạy song song đại lộ, hàng loạt phương tiện phải bật đèn pha dù mới chỉ đầu giờ tối.
Dữ liệu quan trắc theo thời điểm cho thấy ô nhiễm không chỉ tập trung ở trung tâm mà lan rộng ra nhiều quận, huyện: Tây Hồ: khu vực ven Hồ Tây, Quảng Bá, Nhật Tân liên tục ở mức tím, tầm nhìn giảm mạnh, mặt hồ phủ sương bụi suốt buổi tối. Cầu Giấy – Nam Từ Liêm: Dải kéo dài từ Trung Hòa – Cầu Giấy đến Mỹ Đình – Đại lộ Thăng Long chuyển tím từ cuối buổi chiều.
Tại khu vực Đại lộ Thăng Long, đường gom và các khu dân sinh hai bên trục chính mù mịt suốt nhiều giờ. Nhiều phương tiện phải bật đèn sớm, người đi xe máy liên tục lau mắt vì cảm giác cay rát.
Các khu dân sinh dọc đại lộ như An Khánh, Thiên Đường Bảo Sơn cũng chìm trong tình trạng mù mịt hiếm thấy.
Theo dữ liệu từ IQAir, lúc 18h30, chỉ số AQI tại Hà Nội chạm 231, đưa thành phố lên vị trí ô nhiễm nhất thế giới tại thời điểm ghi nhận. Nồng độ bụi PM2.5 vượt xa mọi ngưỡng an toàn, cao gấp 35 lần giới hạn WHO, tạo nên khung cảnh vừa lạ lẫm vừa đáng lo ngại trong chính đời sống thường ngày của người dân Thủ đô.
18h45, trước khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia, anh Nguyễn Minh Tùng (34 tuổi, Từ Liêm) cho biết: “Không khí đặc quánh, đi bộ một lúc là cay mắt, khô họng. Tối nay thực sự khác hẳn, cảm giác như có một lớp khói phủ kín đường”.
Các cột đèn đường mọc thành chuỗi nhưng cũng chỉ đủ sức rọi xuống vài mét, phần còn lại chìm vào nền không khí xám đục.
Chị Nguyễn Thu Hà, cư dân An Khánh, cho biết: “Tôi chỉ bước ra ban công vài phút mà mắt cay xè. Nhìn sang dãy nhà đối diện, tưởng như có lớp kính xám che giữa không khí”.
Bác Nguyễn Văn Hòa, sống gần đường gom, chia sẻ: “Tối nào cũng như sương mù đặc quánh. Tôi sống ở đây mấy chục năm nhưng chưa thấy cảnh bụi dày như hôm nay. Chỉ mong có mưa để bầu không khí dễ thở”.
Trong bối cảnh thời tiết nghịch nhiệt, gió yếu, bụi mịn hầu như không thể phát tán. Cảnh tượng Đại lộ Thăng Long tối 7/12 trở thành hình ảnh rõ ràng nhất cho tình trạng ô nhiễm kéo dài của Hà Nội, nơi những buổi tối tưởng như yên bình lại bị phủ kín bởi lớp bụi siêu mịn, lặng lẽ nhưng âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Hình ảnh Đại lộ Thăng Long lúc 17h chiều ngày 7/12.
Đến 22h hôm qua, bản đồ AQI vẫn hiển thị nhiều dải tím bao trùm thành phố. Lớp mù không tan tạo nên khung cảnh u ám từ nội đô đến ngoại thành.
Theo Dương Triều
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
