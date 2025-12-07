Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cấm xuất cảnh đối tượng Nguyễn Khánh Luân

07-12-2025 - 20:58 PM | Xã hội

(NLĐO) - Nguyễn Khánh Luân bị cấm xuất cảnh để phục vụ quá trình điều tra việc trộm cắp tài sản ở tỉnh Đồng Tháp

Chiều 7-12, Công an xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh đối với Nguyễn Khánh Luân (SN 1995; ngụ ấp Thạnh Bình, xã Vĩnh Bình) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Cấm xuất cảnh đối tượng Nguyễn Khánh Luân- Ảnh 1.

Nguyễn Khánh Luân và tang vật bị thu giữ

Cấm xuất cảnh đối tượng Nguyễn Khánh Luân- Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Khánh Luân tại cơ quan công an

Trước đó, vào sáng 4-12, Công an xã Vĩnh Bình tiếp nhận tin báo của bà Lê Thị M. (SN 1975; ngụ Ấp 5, xã Vĩnh Bình) về việc bị trộm 38 thùng gạch men tại kho hàng của bà.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Bình tiến hành xác minh, truy xét và xác định đối tượng trộm tài sản là Luân nên tiến hành mời đối tượng làm việc.

Tại cơ quan công an, Luân khai nhận vào ngày 2-12, Luân thuê ôtô rồi điều khiển đến kho hàng của bà M. để trộm 38 thùng gạch men, sau đó mang gửi nhà người quen.

Luân còn khai nhận từ tháng 9-2025 đến nay đã nhiều lần trộm tài sản tại kho hàng này với 93 thùng gạch men.

Công an xã Vĩnh Bình thu hồi 93 thùng gạch men và tiếp tục điều tra, xử lý Luân theo quy định của pháp luật.

Theo Trọng Tín

Người lao động

