8 trường hợp nhận tiền về tài khoản cá nhân phải nộp thuế, người dân cả nước cần biết rõ

Theo thông tin từ Chi cục Thuế Thương mại điện tử (Cục Thuế), có 8 nhóm nguồn thu khi chuyển vào tài khoản cá nhân sẽ thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Quy định này áp dụng cho các khoản thu nhập không thuộc diện miễn trừ hoặc vượt quá ngưỡng cho phép của pháp luật.

Trường hợp 1: Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đối với các cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và hành nghề độc lập (có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề), khoản tiền thu về tài khoản được xem là doanh thu chịu thuế. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định mức sàn miễn thuế: Nếu cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống, khoản tiền này sẽ không phải chịu thuế TNCN và thuế Giá trị gia tăng (GTGT).

Trường hợp 2: Tiền lương và tiền công

Đây là nguồn thu nhập phổ biến nhất. Về nguyên tắc, mọi khoản tiền lương, tiền công nhận được đều thuộc diện chịu thuế. Người lao động cần lưu ý phân biệt rõ ràng, chỉ những khoản phụ cấp, trợ cấp đặc thù không mang tính chất tiền lương theo quy định pháp luật mới được loại trừ và không tính vào thu nhập chịu thuế.

Trường hợp 3: Lợi nhuận từ đầu tư vốn

Các khoản "tiền đẻ ra tiền" từ hoạt động đầu tư vốn cũng nằm trong danh sách này, bao gồm lãi cho vay cá nhân, lợi tức cổ phần và thu nhập từ các hình thức đầu tư vốn khác. Điểm ngoại lệ duy nhất ở hạng mục này là thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ sẽ được miễn thuế.

Trường hợp 4: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Nghĩa vụ thuế TNCN sẽ phát sinh khi cá nhân thực hiện các giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế, chuyển nhượng chứng khoán hoặc các hình thức chuyển nhượng vốn tương tự và thu được lợi nhuận về tài khoản.

Trường hợp 5: Giao dịch bất động sản

Khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là đối tượng chịu thuế trọng điểm. Phạm vi áp dụng bao gồm tiền thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất, cho đến quyền thuê đất và mặt nước. Mọi khoản thu khác liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều bị tính thuế.

Trường hợp 6: Tiền trúng thưởng

Các khoản "lộc" bất ngờ nhận về tài khoản cũng không được miễn trừ nghĩa vụ tài chính. Thu nhập này bao gồm tiền trúng xổ số, trúng thưởng từ các chương trình khuyến mại, cá cược, trò chơi hoặc các cuộc thi có thưởng hợp pháp khác.

Trường hợp 7: Tiền bản quyền và sở hữu trí tuệ

Đối với những người làm công việc sáng tạo hoặc sở hữu tài sản trí tuệ, khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, hoặc thu nhập từ chuyển giao công nghệ đều thuộc diện chịu thuế.

Trường hợp 8: Nhượng quyền thương mại

Cuối cùng là thu nhập phát sinh từ hoạt động nhượng quyền thương mại. Số tiền phí nhượng quyền mà cá nhân nhận được khi cho phép đơn vị khác sử dụng thương hiệu của mình cũng bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ.

Lưu ý quan trọng từ cơ quan Thuế:Chi cục Thuế Thương mại điện tử nhấn mạnh nguyên tắc "không đánh thuế hai lần". Điều này có nghĩa là các khoản tiền nhận vào tài khoản cá nhân chỉ chịu thuế nếu đó là thu nhập chịu thuế phát sinh mới. Trong trường hợp cá nhân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế trước đó (đã khấu trừ tại nguồn), số tiền chuyển khoản thanh toán sau này sẽ hoàn toàn hợp pháp và không bị tính thuế lại.