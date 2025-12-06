Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới gây mưa to, rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang chịu tác động của một đợt không khí lạnh gây mưa nhỏ vài nơi, trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo ngày mai (7/12), miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ rải rác. Từ 8-10/12, khu vực này ít mưa, trời rét về đêm và sáng.

Cuối tuần sau, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh dự báo sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta (Ảnh: Tiền phong).

Tuy nhiên, từ khoảng 11/12, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, miền Bắc có mưa vừa, mưa to. Từ 12/12, trời có thể chuyển rét đậm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và ngày 7/12

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 17-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 16-23 độ, có nơi dưới 15 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 16-23 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác; phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 17-28 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.