Ngày mai, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, nhiệt độ giảm

26-11-2025 - 18:25 PM | Xã hội

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ vào ban đêm tại Bắc Bộ giảm còn 10-12 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm nay và ngày mai (27/11), một đợt không khí lạnh mới tiếp tục tràn xuống nước ta, thời tiết duy trì ở trạng thái đêm không mưa, ngày nắng hanh, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này khoảng 12-15 độ C, riêng vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Từ nay đến tháng 12, miền Bắc liên tục đón thêm nhiều đợt không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Tiền phong).

Do tác động của không khí lạnh, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ khoảng đêm 30/11-3/12, có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão số 15.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26 và ngày 27/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-25 độ, giảm khoảng 1-2 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ  đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 10-26 độ, có nơi dưới 9 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-25 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 13-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

