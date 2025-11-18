Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc mưa to, nhiệt độ tiếp tục giảm

18-11-2025 - 18:25 PM | Xã hội

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào, trời rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (18/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ và đang tiếp tục mở rộng ra các khu vực khác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa rào.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11 ở tỉnh Quảng Trị và TP. Huế đêm và sáng trời rét.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc mưa to, nhiệt độ tiếp tục giảm- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: 12–15 độ; Vùng núi và trung du Bắc Bộ: 9–12 độ; Vùng núi cao: có nơi dưới 5 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/11

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 13-18 độ, giảm khoảng 3 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ  đêm và sáng có mưa, mưa rào. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Lai Châu-Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 12-17 độ, có nơi dưới 8 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào; ngày có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 11-18 độ, có nơi dưới 5 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:  phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 13-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Tin không khí lạnh mạnh mới nhất: Miền Bắc mưa rét, nơi rét hại dưới 8°C

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội ra thông báo, người dân đang sở hữu xe máy cũ phải lưu ý

Công an Hà Nội ra thông báo, người dân đang sở hữu xe máy cũ phải lưu ý Nổi bật

Mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2026: Người lao động cần biết ngay!

Mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2026: Người lao động cần biết ngay! Nổi bật

Loạt mỹ phẩm mới của Mailisa được cấp phép trong tháng 8, Bộ Y tế có khuyến cáo

Loạt mỹ phẩm mới của Mailisa được cấp phép trong tháng 8, Bộ Y tế có khuyến cáo

18:00 , 18/11/2025
Người TP HCM trên 65 tuổi đã mua BHYT có được hoàn tiền?

Người TP HCM trên 65 tuổi đã mua BHYT có được hoàn tiền?

17:22 , 18/11/2025
Bắt tạm giam quản lý Nguyễn Văn Trọng sinh năm 2000

Bắt tạm giam quản lý Nguyễn Văn Trọng sinh năm 2000

16:59 , 18/11/2025
CLIP: Xe đầu kéo bị lũ "vò nát", cả 100 người tìm kiếm tài xế mất tích

CLIP: Xe đầu kéo bị lũ "vò nát", cả 100 người tìm kiếm tài xế mất tích

16:38 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên