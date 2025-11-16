Tin không khí lạnh mạnh mới nhất: Miền Bắc mưa rét, nơi rét hại dưới 8°C

Miền Bắc đang trải qua những ngày đêm rét, nhiệt độ giảm sâu về ngưỡng 16-19°C, nhưng ban ngày nhiệt độ tăng nhanh lên mức 25-28°C, trời nắng hanh.

Hình thái thời tiết này còn duy trì trong hôm nay và ngày mai.

Tin không khí lạnh mạnh và rét

Từ khoảng chiều và đêm 17/11, đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, miền Bắc chuyển rét diện rộng, có nơi rét hại. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Theo đó, từ 17-18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa sắp tràn về miền Bắc, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất dưới 8°C. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15°C, vùng núi 9-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C.

Thời tiết Hà Nội cũng có mưa, mưa rào trong 2 ngày 17-18/11, từ đêm 17/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 13-15°C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 17/11, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa lớn diện rộng.

Tin mưa lớn ở miền Trung và cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hoà

Dự báo về đợt mưa lớn ở miền Trung , Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ sáng 16/11 đến hết đêm 18/11, tổng lượng mưa ở Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến 300-600mm/đợt, cục bộ trên 850m/đợt; Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà 150-350mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt; phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk 100-200mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Cụ thể, từ ngày 16/11 đến sáng 18/11, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai mưa to đến rất to với lượng mưa dao động 200-400mm, cục bộ trên 550mm. Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 350mm.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn, lượng mưa có thể lên mức trên 200mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày và đêm 18/11, TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai mưa to đến rất to, lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 300mm. Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa 50-100mm, cục bộ trên 150mm; phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Từ 19/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực TP Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 16/11, Nam Bộ mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không chỉ mưa lớn, từ 16 đến 20/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế); sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai), hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3, có sông trên BĐ3; sông Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị), sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai), sông Krông Ana, Srêpôk (Đắk Lắk), sông Cái Phan Rang, sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên mức BĐ1- BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, khu tập trung dân cư, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.