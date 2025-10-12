Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to đến rất to

12-10-2025 - 18:31 PM

Ngày mai, một đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn xuống miền Bắc gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm mai (13/10) đến ngày 16/10, khu vực Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, trời se lạnh vào đêm và sáng.

Khu vực Hà Nội từ ngày 13-16/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Ngày 17/10 có mưa rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to đến rất to- Ảnh 1.

Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra trên các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội trong vài ngày tới (Ảnh: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 12 và ngày 13/10

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam (từ Quảng Trị đến Huế) nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

