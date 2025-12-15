Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt chủ nhà Thân Văn Hiển

15-12-2025 - 19:34 PM | Xã hội

Công an phường Tiền Phong vừa phát hiện, bắt quả tang một vụ đánh bạc và ra quyết định tạm giữ đối với 10 đối tượng.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, cách đây 2 ngày, Tổ công tác Công an phường Tiền Phong tiến hành tuần tra, phát hiện, bắt quả tang tại nhà ông Thân Văn Hiển, sinh năm 1967, trú tại tổ dân phố Sy có 9 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức “Liêng”, gồm:

Thân Văn Hiển (chủ nhà); Dương Văn Vỹ, sinh năm 1971, Thân Văn Nghiệp, sinh năm 1983; Thân Minh Dương, sinh năm 1980; Thân Văn Tỉnh, sinh năm 1986; Thân Văn Hoàng, sinh năm 1976; Thân Văn Hoàn, sinh năm 1985,; Thân Văn Tuấn, sinh năm 1977; Dương Văn Thành, sinh năm 1985.

Bắt chủ nhà Thân Văn Hiển - Ảnh 1.

Các đối tượng thời điểm bị bắt quả tang (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tại hiện trường, Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ các vật chứng, đồ vật, tài sản có liên quan làm căn cứ điều tra, xác minh.

Tang vật thu giữ gồm: 1 tấm thảm; số tiền 1,3 triệu đồng thu giữ dưới tấm thảm; số tiền hơn 17 triệu đồng và 1 bộ tú lơ khơ 52 cây (tạm giữ trên người các đối tượng tham gia đánh bạc); 9 điện thoại di động các loại.

Quá trình xác minh, Công an phường Tiền Phong tiếp tục làm rõ thêm 1 đối tượng tham gia đánh bạc là Dương Văn Tăng, sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Sy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Tiền Phong đã ra Quyết định tạm giữ đối với 10 đối tượng nêu trên để điều tra, làm rõ hành vi “Đánh bạc” theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ hôm nay 15,12, những ai chưa làm việc này trên VNeID cần thực hiện ngay kẻo bị phạt tiền

Từ hôm nay 15,12, những ai chưa làm việc này trên VNeID cần thực hiện ngay kẻo bị phạt tiền Nổi bật

Vợ chồng giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỷ đồng

Vợ chồng giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỷ đồng Nổi bật

Bộ Công an điều tra nghi vấn tài chính không minh bạch của dự án Nuôi em

Bộ Công an điều tra nghi vấn tài chính không minh bạch của dự án Nuôi em

18:59 , 15/12/2025
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, mưa to trở lại

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, mưa to trở lại

18:12 , 15/12/2025
2 học sinh ở TP.HCM tử vong vì đuối nước tại hồ bơi có người giám sát

2 học sinh ở TP.HCM tử vong vì đuối nước tại hồ bơi có người giám sát

17:16 , 15/12/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 15-12: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

Kết quả xổ số hôm nay, 15-12: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

17:07 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên