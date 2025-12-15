Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, mưa to trở lại
Dự báo không khí lạnh tăng cường sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ ngày 17/12.
- 15-12-2025Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng 3-4 độ C
- 14-12-2025Không khí lạnh ảnh hưởng sâu rộng, Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 5 độ C
- 13-12-2025Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to, rét đậm
- 13-12-2025Không khí lạnh mạnh, mưa lớn ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (15/12), do không khí lạnh suy yếu, miền Bắc chuyển sang thời tiết hanh khô, nhiệt độ tăng mạnh.
Dự báo, khoảng 17-18/12, một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông tràn xuống sẽ khiến Bắc Bộ trời nhiều mây, mưa rào rải rác. Từ ngày 19/12 có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/12
Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-24 độ.
Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-24 độ.
Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 16-24 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 15-23 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-30 độ.
Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-28 độ.
Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.
Đời sống và pháp luật