Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng 3-4 độ C

Bản tin 4h sáng 15/12 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận có gió mạnh trên Biển Đông. Cụ thể, trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Phú Quý có gió giật cấp 7.

Theo dự báo, ngày và đêm 15/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 4-6m.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 3-5m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đài khí tượng cảnh báo ngày và đêm 16/12, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Chuyên gia khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Ngày 15/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa khoảng 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Chuyên gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh, nhưng đã suy yếu. Trời rét, nhưng tăng hơn những ngày trước khoảng 3-4 độ C.

Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng 3-4 độ C. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/12 chi tiết từng khu vực:

TP. Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế có nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Ở duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.