Từ nay trở đi, camera AI sẽ đặc biệt chú ý 23 lỗi vi phạm giao thông này, mọi người dân cần biết

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động, đồng thời triển khai xử lý vi phạm hành chính đối với một số lỗi trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình ứng dụng công nghệ số, hiện đại hóa công tác quản lý giao thông đô thị của Thủ đô.

Hà Nội chính thức vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng AI - với 1.837 camera AI đang hoạt động. Ảnh: CA HN

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội được trang bị đồng bộ ba hệ thống lớn gồm: hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và hệ thống quản lý an ninh trật tự. Các hệ thống này tạo thành một mạng lưới khép kín, cho phép giám sát, phân tích và điều hành giao thông một cách tập trung, hiệu quả.

Đóng vai trò là “đầu não” của toàn bộ hệ thống, trung tâm kết nối trực tiếp với 1.837 camera các loại cùng 188 bộ điều khiển đèn tín hiệu giao thông ứng dụng công nghệ AI. Hệ thống điều khiển hoạt động tự động dựa trên cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về lưu lượng phương tiện, có khả năng thích ứng theo thời gian thực, từ đó tối ưu hóa việc điều tiết giao thông tại các nút giao.

Hệ thống camera AI chuyên dụng được trang bị công nghệ hiện đại với độ phân giải cao lên tới 8 megapixel, tốc độ ghi hình 50 khung hình/giây. Dữ liệu hình ảnh được tự động phân tích và lưu trữ tại hệ thống 20 máy chủ cùng kho lưu trữ tập trung, với thời gian lưu trữ tối đa lên tới 75 ngày, bảo đảm phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, xử lý vi phạm và điều tra khi cần thiết.

Đáng chú ý, camera AI có khả năng phát hiện tới 23 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và đang tiếp tục cập nhật thêm.

Hình ảnh sau khi được xử lý, phân tích sẽ được truyền về trung tâm giám sát để đối chiếu với cơ sở dữ liệu, giúp tăng độ chính xác trong phát hiện vi phạm, giảm độ trễ và tiết kiệm tài nguyên cho hệ thống máy chủ.

Việc nâng cấp và đưa Trung tâm điều khiển giao thông vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Theo ông, mục tiêu lâu dài của hệ thống là giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông và từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Thực tế cho thấy, khi áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý giao thông, ý thức của người dân khi lưu thông qua các ngã ba, ngã tư đã được nâng cao rõ rệt. Đồng thời, hệ thống camera giám sát cũng hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng chức năng trong công tác truy vết phương tiện, điều tra và giải quyết các vụ tai nạn giao thông.

Mục tiêu của hệ thống không chỉ dừng lại ở việc “phạt nguội” mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bên cạnh việc tự động phát hiện vi phạm, hệ thống còn cho phép thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo sớm các điểm ùn tắc và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng phương tiện.

Cơ quan chức năng khẳng định, việc đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động sẽ góp phần giảm đáng kể nhu cầu bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông tại các nút giao lớn, đồng thời nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành giao thông của Thủ đô.