Bắt tạm giam Phạm Trọng Huy

14-12-2025 - 11:29 AM | Xã hội

Huy là đối tượng điều khiển xe mô tô đâm vào cán bộ Cảnh sát giao thông.

Ngày 13/12, Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định bắt tạm giam đối tượng Phạm Trọng Huy, sinh năm 1989, trú tại xã Tân Kỳ, thành phố Hải Phòng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm đường phố, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng- cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng CSGT Công an thành phố Hải Phòng bị một đối tượng điều khiển xe mô tô đâm vào chân khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết quả kiểm tra xác định đồng chí chỉ bị xây xát phần mềm, phải khâu 4 mũi, hiện tình hình sức khỏe ổn định.

Bắt tạm giam Phạm Trọng Huy - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Trọng Huy (giữa). Ảnh: CA Hải Phòng

Qua điều tra ban đầu, đối tượng gây ra vụ việc là Phạm Trọng Huy, sinh năm 1989, trú tại xã Tân Kỳ, thành phố Hải Phòng, điều khiển xe mô tô BKS: 34B1-134.86. Để né tránh kiểm tra, đối tượng đã điều khiển phương tiện đâm vào cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, gây thương tích ở chân.

Đến nay, Công an phường Thành Đông và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã hoàn chỉnh thủ tục và ra quyết định bắt tạm giam đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

