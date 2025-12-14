Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Nguyễn Hữu Toàn sinh năm 1999

14-12-2025 - 09:59 AM | Xã hội

Thời điểm bị bắt, Nguyễn Hữu Toàn đang lẩn trốn trên địa bàn phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Đà Nẵng đã lập chiến công xuất sắc ngay trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Theo đó, vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 12/12/2025, qua công tác trinh sát, PC04 đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Hữu Toàn (sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại xã Thạnh Bình, Đà Nẵng).

Nguyễn Hữu Toàn là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê truy nã theo Quyết định số 446/QĐTN-ĐCSMT, ngày 17/3/2024, về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hữu Toàn - Ảnh: CA Đà Nẵng

Thời điểm bị bắt, Toàn đang lẩn trốn trên địa bàn phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng. Chiến công này được thực hiện trong khuôn khổ mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố về việc mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ các sự kiện lớn và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hữu Toàn để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cục CSGT cảnh báo nóng sau khi phát hiện có người dân đứng tên hơn 7.000 xe máy, hơn 100 ô tô

Cục CSGT cảnh báo nóng sau khi phát hiện có người dân đứng tên hơn 7.000 xe máy, hơn 100 ô tô Nổi bật

CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh Hà Nội

CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh Hà Nội Nổi bật

Bắt giữ, xử lý Đinh Mộng Duy

Bắt giữ, xử lý Đinh Mộng Duy

09:16 , 14/12/2025
Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải

Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải

08:46 , 14/12/2025
Không khí lạnh ảnh hưởng sâu rộng, Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 5 độ C

Không khí lạnh ảnh hưởng sâu rộng, Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 5 độ C

07:39 , 14/12/2025
Lại xảy ra tai nạn chết người trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, TP.HCM

Lại xảy ra tai nạn chết người trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, TP.HCM

07:02 , 14/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên