Khám nhà, bắt tạm giam 2 cán bộ Sở Y tế Đoàn Quang Huy và Phan Đình Lộc

Ngày 13/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Đình Lộc và Đoàn Quang Huy (cùng là cán bộ Sở Y tế Lâm Đồng) về tội Nhận hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, hai cán bộ này đã nhận tiền và lợi ích vật chất từ chủ một chuỗi phòng khám nha khoa, thẩm mỹ hoạt động không phép (phòng khám "chui") trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng làm rõ các hành vi “Lừa dối khách hàng” và “Đưa hối lộ” của các đối tượng gồm Nguyễn Văn Đồng, Bùi Huy Thiện, Bùi Xuân Toàn và Bùi Xuân Dũng.

Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của Lê Thứ Hải, Bùi Diễm Trang và Nguyễn Văn Thiện.

Cơ quan chức năng khám xét nhà ông Đoàn Quang Huy đầu tháng 11 - Ảnh: CA Lâm Đồng Cơ quan chức năng khám xét nhà ông Đoàn Quang Huy đầu tháng 11 - Ảnh: CA Lâm Đồng

Báo Lao Động cho hay, điều tra ban đầu, nhóm đối tượng trên góp vốn thành lập chuỗi 6 phòng khám nha khoa "chui", không có giấy phép hoạt động trên địa bàn hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk.

Ban đầu, các đối tượng mở Phòng khám Nha khoa 20 Đức Trọng (xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), sau đó mở thêm 5 cơ sở khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk.

Bằng nhiều thủ đoạn, nhóm này đã lôi kéo hơn 1.000 người, chủ yếu là người cao tuổi, đến khám, trồng và nhổ răng. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Đồng được xác định là đối tượng đưa quà hối lộ cho 2 cán bộ sở Y tế Lâm Đồng - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Thông tin trên Dân Trí cho hay, trong quá trình hoạt động, nhằm tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra, Nguyễn Văn Đồng đã trực tiếp liên hệ và 9 lần đưa tiền cho hai cán bộ thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, Đồng đã 5 lần đưa tiền cho Phan Đình Lộc, cán bộ Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng, với tổng số tiền 55 triệu đồng.

Đồng cũng 4 lần đưa tổng cộng 30 triệu đồng cho Đoàn Quang Huy, nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng (thời điểm bị bắt là Trưởng phòng Pháp chế Sở Y tế).

Việc nhận hối lộ nhằm mục đích bỏ qua, không xử lý hoặc làm nhẹ các hành vi vi phạm hành chính của chuỗi phòng khám này.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.