Hôm nay 10-12, ngày đầu hơn 1.800 camera AI "soi" phương tiện giao thông ở Hà Nội

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động tại nút giao Mai Dịch (Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu), nút giao Cầu Giấy - đường Láng - đường Bưởi, đường Xuân Thuỷ…, phần lớn người tham gia giao thông đều giữ ý thức tốt, chấp hành đúng tín hiệu đèn, đi đúng làn và di chuyển khá trật tự. Do vậy, khu vực này nhìn chung thông thoáng và ít xảy ra tình trạng lộn xộn như trước đây.

Người tham gia giao thông đứng chờ đèn đỏ tại nút Cầu Giấy - Láng





Tuy vậy, vẫn còn một số trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm giao thông như: Không đội mũ bảo hiểm, đi lên vỉa hè… Trong đó, phần lớn lỗi vi phạm xảy ra ở tài xế xe ôm.

Anh Nguyễn Thế Tài (33 tuổi, trú tại phường Từ Liêm) chia sẻ:" Tôi cho rằng việc triển khai hệ thống camera AI trên địa bàn Hà Nội là cần thiết. Nhờ công nghệ này, nhiều vi phạm giao thông và hành vi gây mất an ninh trật tự được phát hiện nhanh hơn, từ đó giúp đường phố an toàn và văn minh hơn. Bên cạnh đó, giúp người dân như chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn khi tham gia giao thông".

Ý thức người dân tham gia giao thông được cải thiện rõ rệt

Trước đó tại hội thảo về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, cho biết ngày 10-12, toàn thành phố sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

Mục tiêu của hệ thống không chỉ là "phạt nguội", mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Các camera sẽ tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định…

Tuy nhiên vẫn còn một số ít người điều khiển xe máy vi phạm giao thông

Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo được tích hợp sẽ cảnh báo các điểm ùn tắc và phát hiện các phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng, góp phần giảm đáng kể việc phải bố trí lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp điều tiết giao thông; nâng cao độ chính xác và minh bạch trong công tác quản lý.

Trong đó phổ biến là không đội mũ bảo hiểm

Hệ thống camera AI được trang bị nhiều tính năng hiện đại như khả năng quay quét 360 độ, nhận diện rõ sự vật, hiện tượng và đối tượng ở khoảng cách 500-700 m, đồng thời vận hành ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả môi trường khắc nghiệt. Các camera này được bố trí tại những tuyến đường, nút giao trọng điểm, khu vực trung tâm và các cửa ngõ ra vào thành phố, nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát giao thông và đảm bảo an ninh trật tự đô thị.