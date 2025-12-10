Lật tẩy màn trốn thuế tinh vi của tiệm vàng Kim Chung: Lập chục tài khoản cá nhân, có tài khoản "chạy" 163 tỷ trong 2 tháng

Theo thông tin từ báo Người lao động, chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung, tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa, cùng 1 nữ nhân viên là cháu ruột về tội "Trốn thuế".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành các lệnh truy tố, bắt vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung chiều 9-12. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, ngụ số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, và vợ là bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960); Nguyễn Thu Nga (SN 1990, ngụ số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, là cháu ruột vợ chồng ông Bình).

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình, sinh năm 1954, trú tại số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung và vợ là bà Lê Thị Thu Hương, sinh năm 1960, cùng những người có vai trò làm chủ đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Ảnh: Báo Thanh Hoá

Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.

Theo đó, ông Bình và bà Hương với vai trò làm chủ đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế. Chỉ tính riêng 1 tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Thực hiện hành vi trốn thuế này có sự đồng phạm giúp sức của các thành viên khác là con cháu trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung. Trong đó có Nguyễn Thu Nga, sinh năm 1990, trú tại số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành (là con gái của bà Trần Thị Hồng và Nguyễn Thế Hòa - em trai ông Bình, là một trong 3 cổ đông của Công ty Kim Chung).