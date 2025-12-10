Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Anh Cường SN 1989

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Anh Cường (SN 1989, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Phạm Anh Cường tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Trước đó, vào tối 5/12, Công an phường Tích Lương phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến nhà Phạm Anh Cường để xác định tình trạng nghiện, sử dụng ma túy đối với Cường.

Tại đây, Tổ công tác đã mời đối tượng ra trụ sở Công an phường Tích Lương để kiểm tra (test) ma tuý trong cơ thể.

Do lo sợ bị xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý vì Cường vừa sử dụng ma tuý vào buổi trưa cùng ngày, nên đối tượng đã chửi mắng Tổ công tác, rồi xuống bếp lấy 1 con dao tiến về phía Tổ công tác đe dọa, chửi bới và dồn đuổi Tổ công tác ra sân nhà, sau đó, quay vào nhà khoá cổng lại.

Tổ công tác Công an phường Tích Lương đã báo cáo chỉ huy, tăng cường lực lượng đến hiện trường và triệu tập Cường về trụ sở để làm việc.

Kết quả xét nghiệm Phạm Anh Cường dương tính với ma tuý Methaphetamin. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.