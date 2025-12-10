Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Anh Cường SN 1989

10-12-2025 - 10:59 AM | Xã hội

Bị mời về trụ sở để test ma tuý, Phạm Anh Cường chửi bới và cầm dao dồn đuổi tổ công tác ra sân, sau đó khoá cổng lại...

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Anh Cường (SN 1989, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Anh Cường - Ảnh 1.

Phạm Anh Cường tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Trước đó, vào tối 5/12, Công an phường Tích Lương phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến nhà Phạm Anh Cường để xác định tình trạng nghiện, sử dụng ma túy đối với Cường.

Tại đây, Tổ công tác đã mời đối tượng ra trụ sở Công an phường Tích Lương để kiểm tra (test) ma tuý trong cơ thể.

Do lo sợ bị xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý vì Cường vừa sử dụng ma tuý vào buổi trưa cùng ngày, nên đối tượng đã chửi mắng Tổ công tác, rồi xuống bếp lấy 1 con dao tiến về phía Tổ công tác đe dọa, chửi bới và dồn đuổi Tổ công tác ra sân nhà, sau đó, quay vào nhà khoá cổng lại.

Tổ công tác Công an phường Tích Lương đã báo cáo chỉ huy, tăng cường lực lượng đến hiện trường và triệu tập Cường về trụ sở để làm việc.

Kết quả xét nghiệm Phạm Anh Cường dương tính với ma tuý Methaphetamin. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lật tẩy màn trốn thuế tinh vi của tiệm vàng Kim Chung: Lập chục tài khoản cá nhân, có tài khoản "chạy" 163 tỷ trong 2 tháng

Lật tẩy màn trốn thuế tinh vi của tiệm vàng Kim Chung: Lập chục tài khoản cá nhân, có tài khoản "chạy" 163 tỷ trong 2 tháng Nổi bật

Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế

Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế Nổi bật

Lộ diện người nhận 350 triệu đồng 'chạy giảm án' của trùm giang hồ Vi 'ngộ'

Lộ diện người nhận 350 triệu đồng 'chạy giảm án' của trùm giang hồ Vi 'ngộ'

10:25 , 10/12/2025
Truy nã Nguyễn Tùng Dương sinh năm 2009

Truy nã Nguyễn Tùng Dương sinh năm 2009

10:11 , 10/12/2025
Bộ Nội vụ đề xuất quy định mới về hoạt động của quỹ từ thiện

Bộ Nội vụ đề xuất quy định mới về hoạt động của quỹ từ thiện

09:54 , 10/12/2025
Tin mới về vùng áp thấp trên Biển Đông

Tin mới về vùng áp thấp trên Biển Đông

09:41 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên