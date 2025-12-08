Bắt tạm giam Mai Thanh Duy và 3 người khác

Ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng (trong đó có 1 đối tượng người nước ngoài) để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, lúc 22 giờ 30 phút ngày 3/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận được đơn trình báo của một người phụ nữ (Quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn trai của cô tên Wang W.Q (sinh năm 1990) đang ở tại một khách sạn ở phường Ngũ Hành Sơn có dấu hiệu bị người khác bắt giữ.

Đến 23 giờ cùng ngày, đơn vị phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra Khách sạn trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với nhóm đối tượng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tại phòng 301 có một người đàn ông tên Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1986, trú phường Thanh Khê) và một người Trung Quốc tên Ye Cheng (sinh năm 1990).

Tại phòng 305 có một người đàn ông tên Hứa Phú Đức (sinh năm 1978, trú phường Cẩm Lệ) và một người Trung Quốc là Wang W.Q.

Sau khi xác minh nhanh các đối tượng Trung và Đức, nhận thấy cả 2 được người khác thuê để giam giữ người Trung Quốc liên quan đến việc mượn tiền tại sòng bạc nên đã đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận vào sáng ngày 30/11, Wang W.Q đến một khách sạn trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn thì gặp Ma Xingfa và hỏi vay số tiền 100.000 Nhân dân tệ (tương đương 360 triệu đồng) để đánh bạc.

Tại đây, qua lời phiên dịch và hướng dẫn của Mai Thanh Duy (người Việt Nam), Wang viết giấy nhận nợ 100.000 Nhân dân tệ. Đổi lại, Ma Xingfa giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân của Wang, bao gồm hộ chiếu và visa.

Đến trưa ngày 30/11, Wang W.Q thua hết số tiền 100.000 Nhân dân tệ nên bị Ma Xingfa bắt đưa về giam, giữ tại một phòng khách sạn H.A.

Trưa ngày 1/12, do Wang chưa có tiền trả nợ nên Ma Xingfa điện thoại cho Đức chở Wang đi tới khách sạn và "giam lỏng" tại đây, dưới sự giám sát của Đức và Trung.

Theo lời khai của Ma Xingfa, ngoài vụ việc vừa bị phát hiện thì trước đó, đối tượng này cũng đã bắt và giam giữ 2 người khác liên quan đến việc vay tiền đánh bạc tương tự.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam đối với Ma Xingfa, Hứa Phú Đức, Nguyễn Thành Trung và Mai Thanh Duy về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật" và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.