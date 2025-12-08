Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an TP HCM truy tìm ô tô liên quan đến một cựu CSGT

08-12-2025 - 06:39 AM | Xã hội

Công an TP HCM đã ra thông báo truy tìm ô tô hiệu Kia Morning màu trắng do liên quan đến vụ án của một cựu CSGT

Ngày 7-12, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Nhựt Trường (SN 1991, cựu cán bộ Đội CSGT Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP HCM cho biết vừa ra thông báo truy tìm ô tô Kia Morning liên quan vụ án của Nguyễn Nhựt Trường.

Công an TP HCM truy tìm ô tô liên quan đến một cựu CSGT- Ảnh 1.

Công an TP HCM đã khởi tố Nguyễn Nhựt Trường

Ô tô đang bị truy tìm hiệu Kia Morning màu trắng, biển số 51F-443.19; số khung: 51A4GC090729; số máy: G1LAGP087147. Đây là tang vật trong vụ án liên quan đến Nguyễn Nhựt Trường phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Trường quen biết với vợ chồng anh B.T.D và chị T.T.T.H. Ngày 5-10-2017, Trường thuê ô tô Kia Morning của vợ chồng anh D. với giá 15 triệu đồng/tháng. Do quen biết nên anh D. không làm hợp đồng thuê xe.

Nhận xe xong Trường sử dụng đến ngày 15-10-2017 thì mang đi cầm cố cho một người tên Lý (bạn của Trường, chưa rõ lai lịch) lấy 80 triệu đồng.

Để che giấu hành vi, Trường gọi điện cho anh D. xin gia hạn thuê xe thêm một tháng (từ ngày 15-10-2017 đến ngày 15-11-2017). Hết thời hạn này, anh D. nhắn tin qua Zalo yêu cầu trả xe thì Trường hứa hẹn nhiều lần rồi bỏ trốn.

Trước đó, TAND huyện Vĩnh Hưng cũ đã tuyên phạt Trường tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác. Cụ thể, Trường đã thuê mượn nhiều xe ô tô, làm giả hồ sơ rồi mang đi cầm hoặc bán lấy tiền trả nợ do mê cá độ bóng đá.

Thời điểm Công an TP HCM thụ lý, xác minh tin báo tố giác về tội phạm, Trường đang chấp hành án tại tỉnh Long An cũ và đã được trích xuất về TP HCM để phục vụ điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM yêu cầu ai thấy hoặc biết thông tin về chiếc xe Kia Morning mang biển số 51F-443.19, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, gặp Thiếu tá Huỳnh Tấn Đạt qua số điện thoại 0933.035.093.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

