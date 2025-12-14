Đề nghị tặng quà cho nhân dân dịp Tết nguyên đán và các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước

Cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm đến chính sách tặng quà cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 19035/BTC-NSNN gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đến chính sách tặng quà cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước.

Bộ Tài chính cho biết, hằng năm, vào các dịp lễ, tết quan trọng của đất nước, Chủ tịch nước đều ban hành chính sách tặng quà đối với người có công với cách mạng (Quyết định số 1301/QĐ-TTg, ngày 27/11/2024 về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Quyết định số 1583/QĐ-CTN, ngày 26/12/2023 về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giám Thìn năm 2024...), ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 (Quyết định số 1000/QĐ-CTN ngày 13/6/2025 về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Quyết định số 590/QĐ-CTN ngày 25/6/2024 về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)...).

Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025), ngày 23/4/2025, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 689/QĐ-CTN về tặng quà cho người có công với cách mạng, với mức 500.000 đồng/người.

Cùng dịp Quốc khánh 2/9, Đảng và Nhà nước cũng đã quyết định tặng quà tới toàn thể Nhân dân với mức 100.000 đồng/người, như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền khi nguồn lực ngân sách được đảm bảo

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành chính sách nói chung và tặng quà nhân dân nói riêng được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và khả năng cân đối ngân sách nhà nước hằng năm.

Vì vậy, Bộ Tài chính tiếp nhận ý kiến của cử tri để phối hợp cùng các bộ, cơ quan liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền khi nguồn lực ngân sách được đảm bảo.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026

Theo thông báo về lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 của Bộ Nội vụ, Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức ) được nghỉ tết Âm lịch năm 2026 như sau: Nghỉ 05 ngày theo quy định gồm 01 ngày trước Tết và 04 ngày sau Tết từ thứ Hai 16/02/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/02/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Nghỉ 02 ngày theo quy định gồm ngày 02/9/2026 Dương lịch và 01 ngày liền kề trước là ngày 01/9/2026 Dương lịch.

Hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 22/8/2026).

Bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân trong thời gian nghỉ lễ, Tết

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026

Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 như sau:

Dịp tết Âm lịch: Lựa chọn nghỉ 01 ngày cuối năm Ất Tỵ và 04 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 02 ngày cuối năm Ất Tỵ và 03 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 03 ngày cuối năm Ất Tỵ và 02 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Dịp lễ Quốc khánh: Nghỉ thứ Tư ngày 02/9/2026 Dương lịch và lựa chọn nghỉ 01 trong 02 ngày: thứ Ba ngày 01/9/2026 hoặc thứ Năm ngày 03/9/2026 Dương lịch.

Thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức; Khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động./.