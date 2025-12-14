Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt giữ Nguyễn Thị Bích Lệ

14-12-2025 - 20:40 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Bích Lệ là đối tượng trốn nã đã 13 năm.

Sáng 14-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa truy bắt và di lý thành công đối tượng Nguyễn Thị Bích Lệ (sinh năm 1976, cư trú tại xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) sau 13 năm lẩn trốn truy nã tại TPHCM.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Bích Lệ đã lợi dụng sự tin tưởng của người khác để chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 5-6-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (nay thuộc tỉnh An Giang) đã ra quyết định truy nã đối tượng này về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giữ Nguyễn Thị Bích Lệ - Ảnh 1.

Chân dung Lệ và quyết định truy nã. Ảnh: SGGP

Qua công tác nghiệp vụ và quá trình theo dõi, truy xét, các trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Bích Lệ khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Hiện, đối tượng đã được di lý về An Giang để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

