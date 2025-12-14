Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Clip vụ sạt lở đất đá trên quốc lộ 6 qua Phú Thọ, 3 người bị vùi lấp

14-12-2025 - 20:28 PM | Xã hội

Đất đá từ sườn núi bất ngờ sạt xuống quốc lộ 6 tại đèo Thung Khe (đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ), vùi lấp người đi xe máy và hai công nhân đường bộ.

Vụ sạt lở được nhắc tới xảy ra vào khoảng 14h30 chiều nay (14/12), trên quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Khe, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Thời điểm này, chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình vừa đi qua hai người đang đứng ở ven đường thì đất đá sạt xuống, phía sau chiếc xe ô tô này cũng có hai chiếc xe máy đang di chuyển. Trong đó, có ít nhất một chiếc xe máy bị đất đá sạt xuống, đè vào.

Tại hiện trường, khối lượng lớn đất đá tràn kín cả hai chiều đường, gây ùn tắc nghiêm trọng. Xe máy chỉ còn lộ phần bánh xe. Hai đầu đoạn đường có đặt biển cảnh báo khu vực đang thi công. 2 đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xảy ra sự việc đang là tâm điểm chú ý trong dư luận. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân nghi bị mắc kẹt.

Camera hành trình của ô tô ghi lại khoảnh khắc xảy ra sự cố sạt lở.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thì sự việc trên đã khiến 3 người bị vùi lấp, trong đó có 2 công nhân thuộc công ty quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường và 1 người dân đi xe máy qua đường chưa xác định danh tính.

Hiện địa phương đang huy động 30 dân quân, 30 công an xã cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Thông tin thêm trên Vnexpress, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua khu vực sạt lở. Theo số liệu quan trắc, trong 2 ngày qua, tại trạm Mai Châu chỉ xuất hiện mưa nhỏ. Ngày 13/12 lượng mưa đo được là 6,7 mm, hôm nay khoảng 5 mm.

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc. Đoạn tuyến qua Phú Thọ có địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở đất đá cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người và phương tiện, đặc biệt trong mùa mưa và thời tiết bất lợi.

Theo Hương Trà

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nay trở đi, camera AI sẽ đặc biệt chú ý 23 lỗi vi phạm giao thông này, mọi người dân cần biết

Từ nay trở đi, camera AI sẽ đặc biệt chú ý 23 lỗi vi phạm giao thông này, mọi người dân cần biết Nổi bật

Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải

Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải Nổi bật

Xổ số miền Nam: Chiều 14-12, tài xế xe ôm trúng độc đắc khiến nhiều người phấn khích

Xổ số miền Nam: Chiều 14-12, tài xế xe ôm trúng độc đắc khiến nhiều người phấn khích

19:59 , 14/12/2025
Toàn cảnh Hà Nội hôm nay thật lạ: Bầu trời trong vắt, chất lượng không khí “lọt top” tốt trên thế giới

Toàn cảnh Hà Nội hôm nay thật lạ: Bầu trời trong vắt, chất lượng không khí “lọt top” tốt trên thế giới

19:44 , 14/12/2025
Bắt tạm giam Nguyễn Thành Luân sinh năm 2001

Bắt tạm giam Nguyễn Thành Luân sinh năm 2001

19:17 , 14/12/2025
Tin gió mùa Đông Bắc: Ngày mai, nhiều nơi mưa to

Tin gió mùa Đông Bắc: Ngày mai, nhiều nơi mưa to

18:49 , 14/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên