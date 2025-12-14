Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xổ số miền Nam: Chiều 14-12, tài xế xe ôm trúng độc đắc khiến nhiều người phấn khích

14-12-2025 - 19:59 PM | Xã hội

Một tài xế xe ôm ở TPHCM trúng độc đắc 2 tờ vé số Bình Phước khiến dân mạng liên tục “xin vía”

Ngày 14-12, thông tin về một chủ nhân vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam khiến dân mạng xôn xao, trong đó có nhiều người vào chúc mừng chủ nhân may mắn này.

Tài xế xe ôm trúng độc đắc Xổ số miền Nam gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 1.

2 tờ vé số trúng độc đắc của một tài xế xe ôm tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thiên Phát

Theo đó, chiều cùng ngày, đại lý vé số Thiên Phát ở TPHCM thông tin vừa đổi thưởng cho một tài xế xe ôm trúng giải độc đắc (dãy số 480597) 2 tờ vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thường chiều 13-12.

Khi đại lý Thiên Phát chia sẻ lên trang facebook của đại lý mình nội dung "Lộc chú xe ôm gần nhà", hàng trăm người đã vào bình luận rất rôm rả. Trong đó, có người chúc mừng tài xế xe ôm và cũng có người "xin vía trúng đặc biệt".

Liên quan đến kết quả xổ số miền Nam, chiều 14-12, giải độc đắc (dãy số 766129) và giai an ủi của vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Phước, được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng giải độc đắc vé số Hậu Giang là đại lý vé số Quốc Anh ở xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

Trong khi đó, giải an ủi vé số Hậu Giang được đổi thưởng tại đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh và tiệm vàng Mười Tuấn Hòa ở phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long.

Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nay trở đi, camera AI sẽ đặc biệt chú ý 23 lỗi vi phạm giao thông này, mọi người dân cần biết

Từ nay trở đi, camera AI sẽ đặc biệt chú ý 23 lỗi vi phạm giao thông này, mọi người dân cần biết Nổi bật

Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải

Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải Nổi bật

Toàn cảnh Hà Nội hôm nay thật lạ: Bầu trời trong vắt, chất lượng không khí “lọt top” tốt trên thế giới

Toàn cảnh Hà Nội hôm nay thật lạ: Bầu trời trong vắt, chất lượng không khí “lọt top” tốt trên thế giới

19:44 , 14/12/2025
Bắt tạm giam Nguyễn Thành Luân sinh năm 2001

Bắt tạm giam Nguyễn Thành Luân sinh năm 2001

19:17 , 14/12/2025
Tin gió mùa Đông Bắc: Ngày mai, nhiều nơi mưa to

Tin gió mùa Đông Bắc: Ngày mai, nhiều nơi mưa to

18:49 , 14/12/2025
Nam sinh năm 3 tử vong nghi rơi từ tầng cao trong trường đại học ở TP.HCM

Nam sinh năm 3 tử vong nghi rơi từ tầng cao trong trường đại học ở TP.HCM

18:28 , 14/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên