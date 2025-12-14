Nam sinh năm 3 tử vong nghi rơi từ tầng cao trong trường đại học ở TP.HCM

Trước đó, tối 13/12, các sinh viên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hoà, TP.HCM) phát hiện một nam thanh niên nằm bất động dưới chân tòa nhà G. Qua kiểm tra, nam sinh bị thương ở đầu, chân nên các sinh viên báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin, công an có mặt xác định nam sinh này đã tử vong. Bước đầu danh tính nạn nhân là C.H.L. (20 tuổi, ngụ TPHCM), là sinh viên năm 3 của trường này.

Kiểm tra tầng 5 của tòa nhà G có ba lô và điện thoại… Những đồ dùng này là của L.