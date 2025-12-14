Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kết quả xổ số hôm nay, 14-12: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

14-12-2025 - 17:26 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, 14-12, của xổ số miền Nam được các công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng công bố.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN): Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

Kết quả xổ số hôm nay, 14-12: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang có giải đặc biệt là 363164

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang là 831747

Kết quả xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng có giải đặc biệt là 196484

Kết quả xổ số hôm nay, ngày 14-12, của XSMN công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.

Giải đặc biệt của xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số của XSMN, XSMT, XSMB được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày

Theo Thy Thơ

Người lao động

