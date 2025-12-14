Bắt tạm giam Nguyễn Thành Luân sinh năm 2001

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân để điều tra, xử lý tội “Cố ý gây thương tích”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 9/10, do mâu thuẫn nhỏ phát sinh từ việc to tiếng tại khu nhà trọ gần Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Phù Yên, Nguyễn Thành Luân (SN 2001, trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) đã không kiềm chế được bản thân, sử dụng dao là hung khí nguy hiểm chém gây thương tích cho anh Nguyễn Văn L. và anh Đỗ Văn Đ.

Hậu quả đã khiến anh L. bị tổn thương cơ thể 9%, anh Đ. bị tổn thương cơ thể 25%, tổng tỷ lệ thương tích là 34%.

Nguyễn Thành Luân khi bị bắt. Ảnh: CA Sơn La

Hành vi của Nguyễn Thành Luân mang tính chất côn đồ, đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ, khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, con dao có tính sát thương cao được sử dụng trái pháp luật được coi là vũ khí quân dụng, nên Luân còn bị xử lý về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ hành vi của đối tượng Luân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.