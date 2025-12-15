Bà Hoàng Thị Thúy Lan ‘kể công’ đưa tỉnh Vĩnh Phúc lọt 'TOP' đầu cả nước về phát triển và thu ngân sách

Cựu Bí thư đã nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ

Ngày 15/12, sau khi làm thủ tục khai mạc phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) là người đầu tiên trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử.

Trên bục khai báo, bị cáo Lan cho hay, trong quá trình công tác bản thân luôn tận tâm với công việc. Bị cáo đã cố gắng đưa Vĩnh Phúc từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu đất nước, đặc biệt về vấn đề kinh tế, xã hội.

Theo bà Lan, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ đó tăng cao và đến năm 2023 tốc độ tăng trưởng cao nhất nước và nguồn thu ngân sách trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu.

Về việc khắc phục hậu quả vụ án, cựu Bí thư giãi bày, giai đoạn điều tra đã cùng với gia đình nộp lại tất cả số tiền nhận hối lộ. Đồng thời, cũng xin được đề xuất dành hai thửa đất để khắc phục chung cho vụ án.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tại tòa phúc thẩm.

“Bị cáo sống với mẹ già, bố đã mất, còn chồng đang bệnh hiểm nghèo, con mắt kém. Sức khỏe của bị cáo cũng rất yếu, mắc bệnh tim nên thiết mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt", bà Hoàng Thị Thúy Lan nghẹn khóc.

Chủ tọa cho biết, đã đọc các phần trình bày về xin giảm nhẹ của bị cáo Lan. Ngoài ra, bà này còn có một số tình tiết mới như quá trình công tác có nhiều thành tích, được nước Lào tặng huân chương lao động, được Thủ tướng tặng bằng khen, được tỉnh Vĩnh Phúc tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bên cạnh đó, bà Lan cũng được nhiều ban ngành có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Hồi tháng 7/2025, TAND TP Hà Nội (cấp sơ thẩm) tuyên bà Lan 14 năm tù tội “Nhận hối lộ”. Hồ sơ vụ án xác định, do muốn được ưu ái để thực hiện 4 dự án bất động sản bên bờ vực thu hồi tại huyện Vĩnh Tường, tổng diện tích tới 347 ha, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn đã nhiều lần hối lộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc để cảm ơn.

Người nhận nhiều nhất là bà Hoàng Thị Thúy Lan với tổng số tiền 25 tỷ đồng và 1 triệu USD.

Khi tuyên án, tòa sơ thẩm đánh giá hành vi nhận hối lộ của bị cáo làm băng hoại đạo đức, dù đã khắc phục hậu quả vẫn cần tuyên bản án nghiêm khắc.

Cựu Chủ tịch tỉnh xin nộp thêm 200 triệu

Cũng như bà Lan, ông Lê Duy Thành (Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) nhận của Nguyễn Văn Hậu gần 50 tỷ đồng.

Trong khoảng 20 phút đứng trên bục khai báo, ông Thanh cho biết, đã cùng gia đình khắc phục hậu quả vụ án, có nhiều hoạt động thiện nguyện để xin được hưởng khoan hồng, được giảm án.

Theo ông Thành, quá trình đến khi bị đưa ra xét xử, có nhiều cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp trong tỉnh và hơn 2.000 cá nhân có đơn xin giảm nhẹ cho ông.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành.

Cựu Chủ tịch tỉnh cho hay, hiện sức khỏe của ông không tốt, tiền sử bệnh rối loạn chuyển hóa; gia đình có nhiều hoạt động thiện nguyện, tình nguyện cùng khắc phục bão lũ, còn ông đã rất ăn năn, hối lỗi.

Phân khai báo cũng ghi nhận ông Thành xin được nộp thêm "một số tiền" để khắc phục hậu quả vụ án. Luật sư của ông cho biết, gia đình đã chuẩn bị 200 triệu để nộp.

Trong vụ án, cơ quan điều tra đã thu giữ của ông Thành 41 tỷ đồng cùng hơn 1,6 triệu USD. Bị cáo đề nghị dùng số tiền này để khắc phục toàn bộ sai phạm và xin được trả lại số tiền nộp thừa 21 tỷ và 330.000 USD.

Tòa sơ thẩm tuyên Lê Duy Thành mức án 12 năm tù, sai phạm của ông Thành bị quy kết nghiêm trọng thứ hai sau bà Lan.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo khác !



