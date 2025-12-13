Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to, rét đậm

13-12-2025 - 19:33 PM

Theo dự báo, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa, nhiệt độ giảm thêm do tác động của không khí lạnh tăng cường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (13/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ gây mưa vừa, mưa to tại các khu vực trên.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Từ đêm 13/12, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ.

Tin không khí lạnh mới nhất: - Ảnh 1.

Không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa rét tại miền Bắc (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/12

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 14-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 12-22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 13-21 độ, có nơi dưới 7 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 16-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Tin không khí lạnh mới nhất: Từ đêm mai, nhiều nơi mưa to

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

