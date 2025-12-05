Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc có mưa, xuất hiện rét đậm

05-12-2025

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có mưa nhỏ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/12), không khí lạnh đã bao trùm khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời có mưa, nhiệt độ giảm khoảng 1-3 độ. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc có mưa, xuất hiện rét đậm- Ảnh 1.

Không khí lạnh tăng cường gây mưa diện rộng tại một số tỉnh miền Trung (Ảnh: Tiền phong).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 5 và ngày 6/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 17-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 15-23 độ, riêng khu Tây Bắc 11-14 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 15-24 độ, có nơi dưới 12 độ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam đêm có rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

