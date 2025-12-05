Tin vui: Người lao động làm việc ở các khu vực này sẽ được nhận ngay 1 triệu tiền Tết Nguyên Đán

Quà thăm tặng, chúc Tết Nguyên đán 2026 sẽ là 1.000.000 đồng tiền mặt đối với người lao động, đoàn viên làm việc tại đâu theo Kế hoạch 34?

Ngày 15/10/2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch 34/KH-TLĐ năm 2025 tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành.

Thực hiện chương trình công tác năm 2025 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công văn 737/MTTW-BTT ngày 03/10/2025 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Căn cứ vào tiểu mục 1.1 Mục 3 Kế hoạch 34/KH-TLĐ năm 2025 quy định như sau:

CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM LO TẾT

Các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn gồm các hoạt động nổi bật sau:

1. Các hoạt động chăm lo Tết cấp Tổng Liên đoàn

1.1. Tổng Liên đoàn tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp Tổ chức các đoàn thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất,… tại các doanh nghiệp, đơn vị nơi có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,…

Mức chi dự kiến 1.300.000 đồng/người (trong đó bao gồm 1.000.000đ tiền mặt và 300.000đ quà hiện vật). Kinh phí thực hiện từ quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp Tổng Liên đoàn (có kế hoạch cụ thể riêng).

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn sẽ tham dự, động viên đoàn viên, người lao động tại các Chương trình "Tết Sum vầy", "Bữa cơm tất niên Công đoàn" được tổ chức tại các công đoàn cơ sở.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất,… tại các doanh nghiệp, đơn vị nơi có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,… với mức chi dự kiến 1.300.000 đồng/người (trong đó bao gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà hiện vật) vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Như vậy, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất,… tại các doanh nghiệp, đơn vị nơi có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,... sẽ được nhận 1.000.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà hiện vật theo mức chi dự kiến quà thăm tặng, chúc Tết Nguyên đán 2026.

Công ty có phải tặng quà cho người lao động vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 6 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác; tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;

b) Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại, trao đổi với người lao động và tổ chức đại diện người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

c) Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động;

d) Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Tham gia phát triển tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động.

Theo đó, công ty không có nghĩa vụ phải tặng quà cho người lao động vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, việc tặng quà mang tính tự nguyện, khuyến khích chứ không bắt buộc.



