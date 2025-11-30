Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin không khí lạnh mới nhất: Tuần tới, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

30-11-2025 - 18:10 PM | Xã hội

Theo dự báo, từ đêm nay, đợt không khí lạnh mạnh bắt đầu suy yếu, nhiệt độ sang tuần sau sẽ nhích dần lên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường, thời tiết duy trì ở trạng thái đêm không mưa, ngày nắng hanh, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 11-12 độ C, vùng núi có nơi dưới 7 độ C.

Dự báo, nhiệt độ miền Bắc những ngày tới dự báo sẽ nhích lên do không khí lạnh suy yếu.

Tin không khí lạnh mới nhất: Tuần tới, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?- Ảnh 1.

Do không khí lạnh suy yếu, đêm nay, nhiệt độ miền Bắc tăng khoảng 5 độ C so với đêm hôm trước (Ảnh: Lao động).

Phân tích về các đợt không khí lạnh sắp tới trên tờ Sức khỏe và Đời sống, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo trong tháng 12/2025 - 1/2026 sẽ là cao điểm không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, đặc biệt là khu vực miền Bắc. 

Điểm đặc biệt của năm nay là không khí lạnh cường độ mạnh, xâm nhập sâu xuống phía nam, không chỉ ảnh hưởng miền Bắc mà còn bao trùm cả khu vực Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh), gây mưa cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Dự báo từ giữa tháng 12 trở đi, miền Bắc, Bắc Trung bộ sẽ có những đợt rét đậm, rét hại, vùng núi xuất hiện băng giá, sương muối.

Cũng theo ông Lâm, điểm đặc biệt nữa của mùa đông năm nay, miền Bắc và cả khu vực Bắc Trung bộ sẽ có nhiều ngày rét khô, trời rét về đêm, ban ngày trời nắng. Rét khô sẽ là hình thế thời tiết phổ biến trong tháng 12/2025 kéo đến hết tháng 1/2026.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 30/11 và ngày 1/12

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-26 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-25 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

