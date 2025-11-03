Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc tiếp tục mưa, xuất hiện rét đậm

03-11-2025 - 18:26 PM | Xã hội

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời rét, có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (3/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng và gây mưa nhiều nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ.

Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16–19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc tiếp tục mưa, xuất hiện rét đậm- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ phía Hà Tĩnh đến TP Huế tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và ngày 4/11

Thời tiết Hà Nội có mưa. Trời rét. Nhiệt độ từ 17-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa; ngày có mưa rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng Điện Biên-Lai Châu trời lạnh. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa; ngày có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 15-20 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa; phía Nam (Hà Tĩnh -  TP Huế) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to Nhiệt độ từ 18-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

